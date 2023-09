La police n’est pas payée pour « danser avec les drag queens », déclare Suella Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les policiers ne sont pas payés pour « danser avec les drag queens » ou « agiter des drapeaux », a déclaré Suella Braverman dans sa dernière attaque contre la police dite « réveillée ».

Les remarques de la ministre de l’Intérieur, qui semblaient critiquer la manière dont les policiers contrôlaient les événements de la fierté LGBT+, sont intervenues après qu’elle a ordonné une enquête sur « l’activisme politique au sein de la police » au début du mois.

Mme Braverman a déclaré à la Chambre des Communes que les chefs de la police et les commissaires élus à la police et à la criminalité (PCC) devraient se concentrer sur « la réduction de la criminalité et le rétablissement de la confiance – et non sur la politique ».

Répondant à une question du député conservateur de droite Nick Fletcher, qui a déclaré que la police résoudrait davantage de crimes « si elle commençait à mettre plus de policiers sur le terrain et arrêtait de promouvoir des idéologies non scientifiques ».

Mme Braverman a répondu : « Mon honorable ami a tout à fait raison. Nous payons la police pour lutter contre la criminalité. Qu’il s’agisse de comportements antisociaux, de motards nuisibles ou de cambriolages, comme il l’a mentionné.»

Elle a ajouté : « Ils sont là pour assurer la sécurité des gens. Nous ne les payons pas pour brandir des drapeaux lors de défilés, pour danser avec des drag queens ou pour faire campagne.»

Mme Braverman a déclaré que son aversion pour de telles activités éveillées était due au moment où elle « a finalement mis fin à toute association avec Stonewall au ministère de l’Intérieur » et « c’est pourquoi j’attends de tous les PCC et chefs de la police qu’ils se concentrent sur la réduction de la criminalité et la reconstruction de la confiance, et non sur la politique ».

La ministre de l’Intérieur a haussé les sourcils lors de sa comparution à la Chambre des Communes en affirmant qu’il existe de « solides arguments » pour que la Chine soit décrite comme une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni.

Mme Braverman a déclaré que le gouvernement envisageait de placer Pékin dans le niveau « amélioré » du système d’enregistrement des influences étrangères (FIRS) dans le cadre de la nouvelle loi sur la sécurité nationale.

Une telle décision imposerait des mesures plus strictes aux agents chinois et catégoriserait effectivement Pékin comme un État hostile, à la suite de l’arrestation d’un chercheur parlementaire pour espionnage présumé au nom de la Chine.

« Nous examinons actuellement les pays qui devraient passer au niveau amélioré du FIRS », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il y a de solides arguments à faire valoir pour que la Chine soit impliquée dans cette démarche, mais je ne le ferai pas… Je ne veux pas porter préjudice au processus par lequel ces déterminations seront prises. »

Certains députés conservateurs poussent désormais Rishi Sunak à adopter une position plus ferme et à qualifier la Chine de « menace ». Mais les commentaires de Mme Braverman font écho à ceux faits par le vice-Premier ministre Oliver Dowden la semaine dernière, qui a également déclaré qu’il y avait de « solides arguments » pour que la Chine soit ajoutée au niveau amélioré du FIRS.