La police néo-zélandaise soupçonne un incendie criminel d’avoir causé l’incendie d’une auberge qui a fait six morts

La police néo-zélandaise soupçonne qu’un incendie dans une auberge qui s’est déclaré mardi pourrait être un incendie criminel.

L’incendie a tué six personnes.

Près de 20 personnes sont portées disparues.

La police néo-zélandaise a déclaré mercredi qu’un incendie dans une auberge de la capitale, Wellington, dans lequel au moins six personnes ont été tuées, était soupçonné d’avoir été un incendie criminel, et ils avaient ouvert une enquête pour homicide.

Un incendie s’est déclaré au dernier étage du Loafers Lodge dans la banlieue de Newtown aux premières heures de mardi, causant d’importants dommages structurels qui entravent les efforts de rétablissement.

À la suite d’une évaluation de la santé et de la sécurité, la police a déclaré que les enquêteurs espéraient entrer dans le bâtiment de 92 chambres dans l’après-midi pour commencer leur enquête et trouver et identifier les morts.

« Cet examen des lieux sera un processus approfondi et méthodique, et nous nous attendons à ce qu’il prenne du temps – probablement plusieurs jours », a déclaré le commandant par intérim du district de Wellington, Dion Bennett.

« Je peux confirmer que nous traitons l’incendie comme un incendie criminel. »

L’auberge a fourni un logement aux ouvriers du bâtiment, au personnel hospitalier et aux personnes purgeant des peines dans la communauté pour des délits mineurs, entre autres personnes.

REGARDER | L’incendie d’une auberge de jeunesse en Nouvelle-Zélande fait 6 morts

La police a déclaré mercredi que certaines personnes étaient portées disparues, portant le nombre à moins de 20 personnes. Ils ont dit que certains des résidents disparus de l’auberge pourraient tout simplement être portés disparus.

La cause de l’incendie était inconnue, mais la police a déclaré qu’il y avait eu un feu de canapé tard lundi, deux heures avant l’incendie mortel, mais il n’avait pas été signalé aux services d’urgence à l’époque.

Bennet a dit :

Nous chercherons à confirmer tout lien entre cet incendie de canapé et l’incendie mortel qui a suivi.

Plus tôt mercredi, Fire and Emergency New Zealand (FENZ) a estimé qu’il était sûr pour la police d’entrer dans le bâtiment.

« La prochaine étape pour nous consiste à s’assurer qu’il n’y a personne d’autre là-bas et à travailler évidemment avec la police pour enquêter et les aider à retirer les six personnes », a déclaré le directeur régional de la FENZ, Bruce Stubbs, à Radio New Zealand.