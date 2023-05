La police néo-zélandaise pense que l’incendie de l’auberge est un incendie criminel; ouverture d’une enquête pour homicide

La police néo-zélandaise a déclaré mercredi qu’elle pensait qu’un incendie qui avait tué au moins six personnes dans une auberge de Wellington était un incendie criminel et a lancé une enquête pour homicide.

L’inspecteur de police Dion Bennett a déclaré qu’ils n’avaient encore arrêté personne, mais ils ont une liste de personnes à qui ils veulent parler et espèrent identifier rapidement tout suspect ou personne d’intérêt. Il a refusé de dire s’ils avaient trouvé de l’accélérateur ou d’autres preuves de comportement criminel sur les lieux.

La police a déclaré qu’il y avait eu un incendie de canapé à l’auberge Loafers Lodge environ deux heures avant le grand incendie mortel de mardi. Ils ont déclaré que l’incendie du canapé n’avait pas été signalé aux services d’urgence à l’époque et qu’ils enquêtaient pour voir s’il y avait un lien entre les deux incendies.

Bennett a également déclaré aux journalistes qu’il y avait plus de reconnaissance et d’examen à faire dans certaines parties instables du bâtiment de l’auberge de quatre étages et son « intuition » était que le nombre de morts pourrait augmenter.

L’enquête sur l’homicide représente un changement de perspective de la part de la police, qui a déclaré mardi qu’elle ne croyait pas que l’incendie avait été délibérément allumé.

Bennett a déclaré que la police avait recensé 92 personnes qui se trouvaient dans l’auberge et avait une liste de moins de 20 autres personnes portées disparues, bien qu’elles ne soient pas nécessairement portées disparues. La police avait déclaré plus tôt qu’elle s’attendait à ce que le bilan final soit inférieur à 10 personnes.

Le média RNZ a identifié Liam Hockings, un journaliste, comme l’un des résidents de l’auberge qui manquait à l’appel. RNZ a déclaré que Hockings est le frère de la présentatrice de la BBC Lucy Hockings.

L’incendie a ravagé le bâtiment tôt mardi, forçant certaines personnes à fuir en pyjama. D’autres ont été secourus par les pompiers depuis le toit ou ont plongé par les fenêtres.

Le Loafers Lodge offrait 92 chambres basiques et abordables avec salons, cuisines et buanderie communs à des personnes de tous âges. Certaines personnes y ont été placées par des agences gouvernementales et ont été considérées comme vulnérables parce qu’elles avaient peu de ressources ou de réseaux de soutien. D’autres travaillaient dans un hôpital voisin.

Les responsables des urgences ont déclaré que le bâtiment n’avait pas de gicleurs d’incendie. Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré qu’en vertu des codes du bâtiment du pays, les gicleurs n’étaient pas nécessaires dans les bâtiments plus anciens qui auraient besoin d’être modernisés.

« J’ai demandé au ministre du Logement d’examiner en particulier les problèmes liés à la réglementation de la construction pour voir s’il y a quelque chose de plus que nous devrions faire à ce stade », a déclaré Hipkins aux journalistes mercredi.