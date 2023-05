La police néo-zélandaise a ramené à 5 le nombre de morts dans l’incendie d’une auberge de jeunesse ; homme détenu en prison pour incendie criminel

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La police néo-zélandaise a réduit vendredi le nombre de morts confirmé d’un incendie dans une auberge de Wellington de six à cinq personnes, bien qu’elle ait déclaré qu’elle n’avait toujours pas fini de fouiller le dangereux bâtiment de quatre étages.

Et dans un autre développement, un homme accusé de deux chefs d’incendie criminel en relation avec l’incendie a fait sa première comparution devant le tribunal. Il n’a pas été tenu de plaider coupable et a été mis en prison jusqu’à sa prochaine comparution devant le tribunal le 19 juin.

S’il est reconnu coupable, l’homme encourt un maximum de 14 ans de prison pour les accusations. La police a déclaré qu’elle traitait l’affaire comme une enquête pour homicide et qu’elle pourrait ajouter des accusations plus graves plus tard.

L’inspecteur de police Dion Bennett n’a pas expliqué pourquoi les autorités avaient déclassé le nombre de morts après l’avoir fixé à six depuis mardi, quelques heures après que l’incendie a ravagé Loafers Lodge.

Mais il a déclaré que la police n’avait toujours pas été en mesure de fouiller toutes les zones du bâtiment après que des parties d’un toit et d’un sol se soient effondrées dans l’incendie et aient créé des tas de débris.

« L’examen des lieux en lui-même, et au troisième étage en particulier, est assez dangereux », a déclaré Bennett aux journalistes. « Et il y a encore des parties que nous ne pouvons pas traverser. »

Il a déclaré que les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain avaient travaillé avec la police pour soutenir des sections du sol pendant que la police avançait petit à petit dans son examen. Il a déclaré que la police avait retiré quatre corps et espérait retirer le cinquième bientôt.

L’homme de 48 ans accusé d’avoir mis le feu à un canapé et à la loge portait un sweat à capuche noir devant le tribunal, a agité les bras et a tenté de renvoyer son avocat, ont rapporté les médias locaux.

L’avocat Douglas Ewen a déclaré plus tard à l’Associated Press que l’homme restait son client. Le juge a accordé à l’homme la suppression temporaire du nom, une pratique courante dans le système juridique néo-zélandais.

La police avait déclaré plus tôt qu’il y avait eu un incendie de canapé à l’auberge Loafers Lodge environ deux heures avant le grand incendie mortel. Ils ont déclaré que l’incendie du canapé n’avait pas été signalé aux services d’urgence à l’époque et qu’ils enquêtaient pour voir s’il y avait un lien entre les deux incendies.

L’incendie meurtrier a ravagé le bâtiment vers 12h30 mardi, obligeant certaines personnes à fuir en pyjama. D’autres ont été secourus par les pompiers depuis le toit ou ont sauté des fenêtres.

Loafers Lodge offrait 92 chambres basiques et abordables avec salons, cuisines et buanderie communs à des personnes de tous âges. Certaines personnes y ont été placées par des agences gouvernementales. D’autres travaillaient dans un hôpital voisin.

Les responsables des urgences ont déclaré que le bâtiment n’avait pas de gicleurs d’incendie, qui ne sont pas nécessaires dans les bâtiments plus anciens qui auraient besoin d’être modernisés.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré qu’il avait demandé à son ministre du Logement d’enquêter sur les réglementations actuelles en matière de construction pour voir si elles devaient être modifiées.

