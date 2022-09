La police négocie avec une «personne barricadée» à Mississauga

La police régionale de Peel dit négocier avec l’individu qui s’est «barricadé» près d’un hôpital de Mississauga depuis vendredi matin.

Vers 13 h 30, la police de Peel a dit ils sont en contact avec la personne et ont confirmé que la personne est seule.

Selon la police, aucun blessé n’a été signalé.

Peu avant 7 h 45, la police a avisé le public par Twitter à propos de la «forte présence policière» dans le secteur d’Eglinton Avenue West et d’Erin Mills Parkway. La police semble être près de l’hôpital Credit Valley d’après des images aériennes de Chopper24.

Selon la police, le chemin Credit Valley et l’avenue Metcalfe depuis l’avenue Eglinton sont fermés, ainsi que la promenade Erin Mills au nord et au sud depuis l’avenue Eglinton.

Les agents ont ajouté qu’il s’agissait d’un incident isolé et que l’enquête se poursuivait.

Dans un tweet de suivi vers 10 h 30, la police a confirmé avoir « affaire à une personne barricadée ».

« Les négociateurs de crise sont présents. Nous demandons au public d’éviter la zone », lit-on dans le tweet.

Partenaires Trillium Santé confirmé dans un tweet maintenant supprimé, il y a une présence policière active au 2300 Eglinton Ave. W., qui se trouve en face de l’hôpital Credit Valley.

“Nous travaillons avec la police régionale de Peel pour plus d’informations et partagerons plus de détails dès qu’ils seront disponibles”, indique le tweet.

“Pour le moment, par mesure de sécurité, l’aire de stationnement en surface est fermée et les patients, les visiteurs et le personnel ne pourront ni entrer ni sortir tant que la scène ne sera pas dégagée.”

L’agence de santé a ajouté que les voitures déjà garées au garage peuvent partir, mais aucun nouveau véhicule n’est autorisé à entrer pour le moment.

Trillium Health a déclaré que le service des urgences de l’hôpital Credit Valley fonctionne toujours normalement et que les ambulances ne sont pas réacheminées.

METTRE À JOUR:

Il s’agit d’une nouvelle en développement.