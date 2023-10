La police néerlandaise veut une interdiction nationale des supporters étrangers violents

Les autorités néerlandaises tentent de réprimer la violence des supporters lors des matches de football.

Des personnalités de haut rang de la police néerlandaise tentent d’interdire à certains supporters étrangers d’assister à des matchs à l’intérieur du pays. Cette interdiction concernerait essentiellement les supporters des clubs qui faisaient auparavant preuve de tendances violentes sur le sol néerlandais.

L’appel vient du chef de la police d’Amsterdam, Frank Paauw. Le responsable cite directement un incident lors d’un récent match entre l’AZ Alkmaar et le Legia Varsovie.

Certains supporters itinérants du Legia se sont affrontés avec la police néerlandaise avant le match de la Ligue Europa Conférence le 5 octobre. Un policier aurait même perdu connaissance lors de la bagarre. Deux joueurs du Legia ont également été arrêtés après le match.

Le chef de la police cite la sécurité comme principale raison d’une éventuelle interdiction

« La raison directe de notre appel est que, dans peu de temps, en Europe,

un certain nombre d’incidents violents se sont produits consécutivement lors de matches de football », a déclaré Paauw dans une lettre aux maires de la région.

« Même si nous avons constaté une légère diminution du nombre total d’incidents violents la saison dernière dans le football professionnel, nos collègues sont de plus en plus confrontés à la coordination et à la violence organisée des supporters. »

« Il existe une violence plus extrême et plus organisée, dans laquelle la police semble de plus en plus prise pour cible. Ce fut le cas lors du dernier incident survenu le 5 octobre. Les collègues de la police anti-émeute ont non seulement été agressés physiquement, au cours desquels un policier a perdu connaissance à coups de pied, mais des armes de violence leur ont également été confisquées.»

Les supporters du Legia, première cible d’une interdiction par la police néerlandaise

Paauw affirme que la décision dépend en fin de compte de la sécurité. Cela inclut les policiers, les personnes impliquées dans les jeux, ainsi que les résidents locaux. En raison d’incidents violents potentiels lors des matches, les policiers ne peuvent pas exercer leurs fonctions habituelles.

Les supporters du Legia seront la première cible de Paauw et des autorités néerlandaises. Le chef de la police estime que les supporters du club polonais devraient être totalement bannis des Pays-Bas. Les supporters du Legia se rendront en Angleterre, puisque leur club affrontera Aston Villa en novembre.

Crédit photo : IMAGO / ANP