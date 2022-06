La police néerlandaise libère 2 Belges détenus après un vol de bijoux

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La police de la province méridionale du Limbourg a tweeté que les Belges, âgés de 22 et 26 ans, avaient été arrêtés peu après le vol à main armée au salon TEFAF de Maastricht parce que leur comportement “était suffisamment suspect à ce moment-là” pour le mériter.

La vidéo du vol de mardi publiée sur les réseaux sociaux montrait un homme vêtu d’un pantalon, de baskets, d’une veste et d’une casquette martelant quelque chose hors de l’image avec un marteau alors qu’une alarme sonnait. Trois autres hommes, également bien habillés, montaient la garde autour de lui. Au moins deux semblaient brandir des armes à feu.

Tous les quatre se sont enfuis ensemble alors que les gens se levaient et les regardaient. Des photos de la scène qui ont également été publiées sur les réseaux sociaux montraient des trous brisés dans des vitrines en verre lors de la foire d’art TEFAF. Personne n’a été blessé et le spectacle, évacué après le braquage, a rouvert plus tard dans la journée.