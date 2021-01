La police aux Pays-Bas a arrêté 131 autres personnes, après cinq nuits de troubles civils, alors que les gens descendent dans la rue en colère contre les bordures Covid-19 du gouvernement.

La nuit de mardi était considérablement plus calme que les soirées précédentes, a conclu mercredi la police néerlandaise. Sur les 131 personnes arrêtées à travers le pays, 81 l’ont été pour des confrontations avec la police à Rotterdam.

La police a déclaré que la plupart des détenus de la nuit dernière avaient moins de 25 ans et étaient principalement accusés d’infractions de violence et d’incitation.

Mardi, les autorités ont fait état de 184 arrestations liées aux troubles de la nuit précédente.

Les villes néerlandaises sombrent dans le chaos chaque nuit depuis près d’une semaine alors que des citoyens mécontents expriment leur colère face à l’introduction d’un couvre-feu nocturne controversé destiné à empêcher la propagation de Covid-19.

Aussi sur rt.com Des troubles éclatent dans les villes néerlandaises pour la troisième nuit consécutive contre les bordures de Covid

Au moins 500 personnes ont été arrêtées depuis que les Pays-Bas ont imposé leur premier couvre-feu national depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le ministre néerlandais de la Justice, Ferdinand Grapperhaus, a déclaré mardi que les émeutiers feraient face à toute l’application de la loi et seraient rapidement renvoyés devant le tribunal pour condamnation.

«Ils ne s’en tireront pas. Si vous volez des gens qui luttent avec l’aide du gouvernement pour garder la tête hors de l’eau, c’est totalement scandaleux ». Grapperhaus a déclaré aux journalistes après une autre nuit de troubles qui a vu de nombreux affrontements entre les émeutiers et la police, et le pillage de magasins dans la ville portuaire de Rotterdam et la ville méridionale de Den Bosch.

Malgré l’opposition, le ministre de la Justice a déclaré que le couvre-feu resterait.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!