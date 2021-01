La police est descendue dans les rues des villes hollandaises en vigueur mardi soir pour tenter d’empêcher des émeutes violentes qui ont secoué le pays pendant trois nuits consécutives après l’instauration d’un couvre-feu à l’échelle nationale pour freiner la propagation du coronavirus.

La police de Rotterdam a déclaré avoir arrêté 17 personnes pour des infractions mineures avant que le couvre-feu nocturne ne prenne effet à 21 heures.

À Amsterdam, la police anti-émeute a été envoyée dans une rue commerçante où un grand groupe de jeunes s’était rassemblé et avait déclenché des feux d’artifice, mais il n’y a pas eu de violents affrontements.

Les émeutes, qui ont commencé par l’incendie d’un centre de test de coronavirus dans un village de pêcheurs samedi soir, sont les pires à frapper les Pays-Bas depuis des années. Il a été initialement déclenché par la colère suscitée par un verrouillage sévère du coronavirus qui est en vigueur depuis la mi-décembre, mais les appels à des émeutes tourbillonnant sur les réseaux sociaux et principalement répandus parmi les jeunes ont de plus en plus alimenté les troubles.

Les écoles sont fermées dans le pays depuis les vacances de Noël. La police a déclaré mardi après-midi que des images vidéo montraient que de nombreux émeutiers étaient de jeunes adolescents et que de nombreuses personnes arrêtées avaient été arrêtées près de chez elles.

«Je me joins aux autres pour exhorter les parents à garder leurs enfants à la maison. Certainement, après 2100, restez à l’intérieur », a déclaré le chef de la police régionale de Hollande du Nord, Anja Schouten.

La violence a étiré la police et conduit parfois au déploiement de la police militaire. Lundi soir, des émeutiers ont bombardé la police de pierres, de feux d’artifice et de cocktails Molotov et ont pillé des magasins dans au moins deux villes, Rotterdam et Den Bosch.

Conditions de prison

Au total, 184 personnes ont été arrêtées lors des troubles de lundi soir. La police a sanctionné plus de 1 700 pour avoir enfreint le couvre-feu de 21 h 00 à 4 h 30, ce qui entraîne une amende de 95 euros (115 $). Les agents de tout le pays ont également détenu des dizaines de personnes soupçonnées d’incitation à des émeutes via les réseaux sociaux.

Le ministre de la Justice, Ferd Grapperhaus, a déclaré plus tôt mardi que les émeutes seraient rapidement portées devant les tribunaux et encourraient d’éventuelles peines de prison en cas de condamnation.

«Ils ne s’en tireront pas», a-t-il déclaré aux journalistes à La Haye.

« Si vous volez des gens qui luttent, avec l’aide du gouvernement, pour garder la tête hors de l’eau, c’est totalement scandaleux », a déclaré Grapperhaus aux journalistes. Il a souligné que le couvre-feu est nécessaire à la lutte contre le coronavirus.

Le législateur de l’opposition populiste de droite Geert Wilders a appelé à ce que l’armée soit utilisée pour réprimer les émeutes, ce que le gouvernement a jusqu’à présent exclu.

Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a posté un message vidéo sur Twitter, demandant aux émeutiers: «Est-ce que ça fait du bien de se réveiller avec un sac rempli d’objets volés à côté de vous?»

Il a également lancé un appel aux parents des jeunes émeutiers, demandant: «Votre fils vous a-t-il manqué hier? Vous êtes-vous demandé où il était?

La municipalité de Den Bosch a désigné de grandes parties de la ville comme zones à risque pour mardi soir, craignant une répétition des violences. Les habitants sont descendus dans les rues mardi pour aider au nettoyage, et le maire de la ville a déclaré qu’il enquêterait sur la réponse des autorités aux émeutes.

«Cette violence criminelle doit cesser», a tweeté le Premier ministre Mark Rutte.

«Les émeutes n’ont rien à voir avec les protestations ou la lutte pour la liberté», a-t-il ajouté. «Nous devons gagner ensemble la bataille contre le virus car c’est le seul moyen de retrouver notre liberté.»

Le taux de nouvelles infections aux Pays-Bas a diminué ces dernières semaines, mais l’institut de santé publique du pays a averti mardi que la nouvelle variante du virus détectée pour la première fois en Grande-Bretagne gagnait du terrain et était responsable de plus d’un tiers des infections au cours du la semaine dernière.

Le pays a enregistré plus de 13 650 décès confirmés par COVID-19.