Tse Chi Lop, la cheville ouvrière présumée de l’un des plus grands syndicats de la drogue au monde, a été arrêtée à Amsterdam à la demande des autorités australiennes qui ont sondé son sombre empire des stupéfiants.

Le ressortissant canadien d’origine chinoise a été arrêté sans incident à l’aéroport international d’Amsterdam-Schiphol, a annoncé samedi la police fédérale australienne. On pense que Tse est le chef du syndicat Sam Gor, également connu sous le nom de «l’entreprise». L’organisation criminelle a été décrite par les autorités comme peut-être la plus grande opération de trafic de drogues illicites en Asie, gagnant entre 8 et 17,7 milliards de dollars chaque année.

Le cartel est soupçonné de jouer un rôle de premier plan dans le commerce de la méthamphétamine en Asie-Pacifique, qui, selon certaines estimations, vaut jusqu’à 70 milliards de dollars par an. Les forces de l’ordre australiennes pensent que l’organisation de Tse est responsable de jusqu’à 70% de tous les stupéfiants qui entrent dans le pays. Le syndicat ferait également le trafic de méthamphétamine, d’héroïne et de kétamine dans au moins une douzaine de pays, du Japon à la Nouvelle-Zélande.

Les autorités affirment que Tse exploitait des laboratoires de méthamphétamine à l’échelle industrielle au Myanmar, transportant le produit illicite dissimulé sous forme de paquets de thé. Les bénéfices ont ensuite été blanchis via des casinos en Asie du Sud-Est, selon les enquêteurs.

L’homme de 57 ans aurait dirigé l’opération de plusieurs milliards de dollars depuis Hong Kong, Macao et l’Asie du Sud-Est. Incroyablement, le chef de file de la drogue est resté largement dans l’ombre, jusqu’à ce que des mandats d’arrêt soient émis par la Chine et l’Australie en 2019.

Souvent comparée aux tristement célèbres barons de la drogue comme Joaquin ‘El Chapo’ Guzman et Pablo Escobar, Tse est connue pour ses dépenses somptueuses et autres excentricités. Il aurait gaspillé 66 millions de dollars au cours d’une nuit de jeu et voyagerait avec un cadre de sécurité de kickboxeurs thaïlandais.

Après avoir eu connaissance d’une enquête internationale sur ses activités, Tse se serait caché à Taiwan, pays qui n’a pas de traité d’extradition avec les pays où il était recherché. Il a été arrêté à Amsterdam lors d’une escale alors qu’il tentait de voler de Taïwan au Canada.

Désormais détenu aux Pays-Bas, le chef de file asiatique de la drogue risque d’être extradé vers l’Australie. Cependant, les responsables australiens n’ont pas encore révélé les charges qu’ils ont l’intention de porter contre le cerveau criminel présumé.

