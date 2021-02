La police néerlandaise annonce que 23 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités en un transport record

Un record de 23 tonnes (16 174 kilos) de cocaïne à destination des Pays-Bas a été saisi dans les ports d’Allemagne et de Belgique, ont annoncé les autorités néerlandaises à l’issue d’une opération conjointe impliquant les forces de l’ordre dans les trois pays.

Les envois ont été saisis plus tôt ce mois-ci, mais l’enquête a été révélée mercredi après que la police a annoncé qu’elle avait arrêté un Néerlandais de 28 ans à une adresse à Vlaardingen, en Hollande méridionale, dans le cadre du transport record.

Selon les estimations des forces de l’ordre, les drogues pourraient avoir une valeur commerciale de rue d’environ 600 millions d’euros (493 millions de dollars).

La drogue était passée en contrebande dans 1 728 bidons de remplissage – un matériau utilisé pour boucher les fissures et les trous dans les murs – sur un porte-conteneurs à Hambourg. Le navire devait ensuite partir pour les Pays-Bas.

Le suspect a été arrêté après avoir été répertorié comme destinataire dans une note jointe à l’envoi, et une enquête de police a révélé qu’il avait été impliqué dans la livraison de 11 conteneurs similaires arrivés au port d’Anvers en Belgique, qui transportaient apparemment des articles tels que du bois et du maquereau. .

Le transport constitue la plus importante saisie de cocaïne destinée aux Pays-Bas jamais enregistrée par les autorités européennes, et fait suite à la coopération de la police, des procureurs et des douaniers en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

