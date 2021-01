Des milliers de personnes, certaines lançant des feux d’artifice et des pierres, se sont jointes à une manifestation non autorisée contre les restrictions du gouvernement néerlandais contre les coronavirus à Amsterdam dimanche, et les policiers anti-émeute ont utilisé des canons à eau, des matraques, des chiens d’attaque et des chevaux pour disperser la foule.

Une centaine ont été arrêtés, selon les médias locaux.

La manifestation est intervenue deux jours après la démission du Premier ministre Mark Rutte et de son cabinet sur la façon dont les autorités fiscales néerlandaises ont traité des personnes innocentes impliquées dans un scandale concernant les allocations familiales.

Les manifestants se sont rassemblés sur une place centrale bordée de monuments, dont le Musée Van Gogh et le consulat américain, et ont agité des pancartes disant «dictature», «liberté» et «nous sommes les Pays-Bas».

Des vidéos ont montré que personne ne portait de masque – bien que ce ne soit pas obligatoire aux Pays-Bas en plein air – et que personne ne maintenait de distance sociale, l’une des principales mesures de santé recommandées par les autorités néerlandaises.