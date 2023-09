La police néerlandaise affirme que des personnes ont été tuées dans des fusillades dans un hôpital universitaire et à leur domicile à Rotterdam

LA HAYE, Pays-Bas (AP) — Des personnes ont été tuées jeudi dans deux fusillades dans un hôpital universitaire et dans une maison voisine de la ville portuaire néerlandaise de Rotterdam, a annoncé la police, mais elle n’a pas immédiatement annoncé le nombre de victimes.

La police de Rotterdam a déclaré sur X, anciennement Twitter, qu’elle informait les plus proches parents avant de divulguer plus de détails. Un suspect avait été arrêté après la fusillade au centre médical Erasmus et dans l’appartement voisin.

Un incendie s’est également déclaré sur les deux sites, ont indiqué les autorités locales.

Plus tôt jeudi, la police avait déclaré qu’un homme portant des vêtements militaires et portant une arme de poing avait ouvert le feu dans une salle de classe de l’hôpital universitaire, blessant une personne. Ils ont également signalé une fusillade plus tôt dans la maison voisine.

La police a déclaré avoir arrêté un homme de 32 ans sous l’héliport de l’hôpital et a déclaré que l’habitant de Rotterdam était suspect dans les deux fusillades. Ils ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’aucun autre tireur soit impliqué.

Aucun motif n’a été immédiatement annoncé pour la fusillade de jeudi.

Le centre médical Erasmus a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que les gens ne se rendent pas à l’hôpital.

Il y a eu de nombreuses petites explosions dans des maisons et des entreprises à Rotterdam cette année, imputées à des gangs de drogue rivaux.

Mike Corder, Associated Press