Le chef de la police de Miami, Art Acevedo, a souligné mardi que les services de police à travers le pays ne soutenaient pas un projet de loi sur les armes au Texas qui permettrait aux adultes de porter une arme de poing sans vérification des antécédents, licence et formation.

« Des chefs aux shérifs en passant par les policiers, nous ne soutenons pas les mesures de portage ouvert et sans permis », a déclaré Acevedo, l’ancien chef de la police de Houston.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré il signerait la facture dans la loi. Les partisans du projet de loi l’appellent «report constitutionnel» et soutiennent que le fait d’exiger un permis ou une licence entrave leur droit constitutionnel de porter des armes.

« Nous ne le soutenons pas. Ce n’est pas nécessaire … Alors il va non plus soutenir [police] en paroles et en actes, ou seulement en paroles », a déclaré Acevedo.

Le bureau d’Abbott n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Dans une interview accordée à « The News with Shepard Smith » de CNBC, Acevedo a ajouté que « les propriétaires d’armes les plus responsables » ne soutiennent pas non plus le portage ouvert et sans permis.

L’animateur Shepard Smith a également interrogé Acevedo sur la baisse des effectifs de recrutement de la police et sur la exode massif d’officiers quitter la force. Près d’un quart des officiers de Minneapolis ont démissionné ou sont partis en congé depuis la mort de George Floyd, selon un rapport du centre commercial basé à Minneapolis, The Center Square. Les responsables de la police à Seattle disent qu’ils perdent des policiers à un «rythme record» avec au moins 249 agents qui ont quitté l’année dernière.

Acevedo a dit à Smith que le maintien de l’ordre est «en évolution» en ce moment, mais que les ministères devraient en profiter pour faire progresser la profession.

« C’est une période difficile pour être un policier dans notre pays, mais je pense que c’est aussi une période où il y a beaucoup de grandes opportunités avec ce qui s’est passé l’année dernière avec George Floyd », a déclaré Acevedo. « Il y a une bonne opportunité d’être la prochaine génération, les agents de changement que notre communauté veut », a déclaré Acevedo.