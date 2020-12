Les autorités du Nevada disent ne pas soupçonner la mort d’une jeune fille de 15 ans qui s’est enfuie de chez elle dans l’Ohio avec deux amis le mois dernier et est décédée dans un hôpital la semaine dernière.

Kathryn McGuire et Haylie Vance, toutes deux âgées de 15 ans, ont été portées disparues à Painesville, Ohio, le 26 novembre. Elles voyageraient en compagnie d’Aaron Larkin, 19 ans, également porté disparu.

Vance a été retrouvé en sécurité à Long Beach, en Californie, le 4 décembre, a annoncé samedi le département de police de Painesville dans un message Facebook.

Kathryn McGuire (à gauche) et Haylie Vance (à droite), toutes deux âgées de 15 ans, se sont enfuis de chez elles à Painesville, Ohio, le 26 novembre. Haylie a été retrouvée en sécurité à Long Beach, Californie, le 4 décembre, et Kathryn a été retrouvée morte à Henderson. , Nevada, le 8 décembre

Aaron Larkin, le jeune homme de 19 ans porté disparu avec McGuire et Vance, a été initialement arrêté par la police mais a ensuite été relâché, selon sa sœur.

McGuire a été retrouvée quatre jours plus tard, le 8 décembre à Henderson, dans le Nevada, où elle a été transportée à l’hôpital et déclarée morte.

Le bureau du coroner du comté de Clark a déclaré lundi à DailyMail.com que la cause et le mode de décès de McGuire étaient toujours en suspens et pourraient prendre quelques semaines pour être déterminés.

En réponse à une demande de commentaire sur la mort de McGuire, le département de police de Henderson a envoyé par courrier électronique une brève déclaration, qui disait, en partie: « Au préalable, cela ne semble pas être une mort suspecte. »

La sœur de Larkin a affirmé que son frère avait proposé à McGuire, qui souffrait d’une maladie cardiaque, de retourner chercher ses médicaments, mais elle aurait refusé.

Larkin, dont la relation avec les filles reste incertaine, a d’abord été détenu par la police à Henderson, mais sa sœur a déclaré qu’il avait depuis été libéré sans inculpation et renvoyé chez lui.

« La police l’a laissé partir, ils n’avaient aucune raison de le retenir, car aucun acte criminel n’a été trouvé dans sa mort », aurait déclaré Lashelle Larkin dans un message Facebook, qui a depuis été supprimé.

Lashelle a affirmé que McGuire avait succombé à un problème de santé, que la propre mère de la fille avait déjà abordé dans des messages Facebook.

‘[Aaron] voulait retourner chercher ses médicaments, mais elle a refusé. Elle ne connaissait pas la gravité de son état ‘, aurait écrit Lashelle.

La police de Henderson a refusé de dire si McGuire malade avait été laissée dans la ville par ses compagnons de voyage, citant une enquête ouverte.

La mère de Kathryn a révélé que sa fille souffrait d’une maladie cardiaque dans une série de publications sur Facebook demandant le retour en toute sécurité de l’adolescente.

Dans un article du 2 décembre, la mère a écrit: « J’espère que Katie See est comme ça. Rentre à la maison bébé. Tu me manques tellement. Rentrez chez vous dans votre propre lit. Je t’achèterai autant de Takyis que tu veux. J’ai peur que tu ne manges pas. Vous avez besoin de vos médicaments pour le cœur.

La sœur de Larkin a affirmé que la police du Nevada avait laissé partir son frère parce qu’aucun acte criminel n’avait été suspecté dans la mort de McGuire. Le jeune homme de 19 ans serait rentré chez lui

«Nous vous avons manquants dans le registre national. Ils vous recherchent partout aux États-Unis. Vous serez arrêtés et pris en charge. Ce serait tellement mieux si vous veniez de rentrer à la maison.

«Je peux venir te chercher où que tu sois. Je peux voler, conduire. J’ai juste besoin de toi !!! C’est comme si j’étais dans un cauchemar … Aidez-moi bébé! ‘

La sœur de Kathryn a également plaidé pour qu’elle et ses partenaires de voyage rentrent à la maison, écrivant: « Ces trois personnes ont une famille et elles veulent toutes qu’elles rentrent chez elles !!!

«Il n’y a pas de méchant dans cette situation, ils sont tous partis volontiers. N’oubliez pas que toutes ces personnes ont des familles qui se soucient d’elles.

«Aaron, Katie et Haylie, s’il vous plaît, rentrez chez vous, vous aggravez la situation en vous éloignant plus longtemps!

La mère et la sœur de Kathryn ont publié de nombreux appels pour son retour en toute sécurité sur Facebook. La sœur photographiée avec Kathryn, à gauche) a confirmé sa mort le 10 décembre

La police a offert une chronologie de la disparition du trio dans la publication Facebook de samedi, à partir du moment où Larkin a quitté l’appartement qu’il partageait avec sa sœur à Willoughby vers 7h30 le jour de Thanksgiving.

Haylie a quitté son domicile vers 15h30 le même jour pour rendre visite à une amie qui habitait à quelques rues de là.

Kathryn a été prise en charge à son domicile entre 15 h 30 et 16 heures pour rendre visite à Haylie, a indiqué la police.

La famille de Kathryn a signalé sa disparition dans la nuit du 26 novembre.

Haylie et Larkin ont été portés disparus le lendemain.

La relation de Kathryn et Haylie avec Larkin (photo) reste floue

La police de Painesville a ouvert une enquête avec l’aide du US Marshals Service et de plusieurs autres services de police du nord-est de l’Ohio.

Le département de police de Long Beach et le département de police de Henderson se sont joints à l’enquête après la découverte de Haylie dans l’ancienne juridiction et de Kathryn et Larkin dans la seconde.

La police de Painesville a déclaré avoir été informée le 8 décembre qu’une femme présumée être Kathryn avait été enregistrée à l’hôpital Dignity Health Saint Rose à Henderson, où elle avait été déclarée morte.

On ne sait toujours pas comment Haylie a été séparée de Kathryn et Larkin après que le trio ait passé six jours ensemble en Californie, a déclaré la police.

L’enquête est en cours et les autorités ont demandé à toute personne disposant d’informations de contacter la police de Painesville au 440-392-5840.