Le dossier indiquait que le test juridique avait été satisfait aux poursuites pour le voyage de M. Cummings et de son épouse journaliste Mary Wakefield au domicile de ses parents en mars dernier, à un moment où les deux se croyaient porteurs de coronavirus, et un voyage ultérieur en beauté. Spot Barnard Castle, qui, selon M. Cummings, avait été entrepris pour tester sa vue avant le voyage de retour à Londres.

Mais dans une lettre adressée aux avocats de M. Afzal, le chef adjoint de la police de Durham, Dave Orford, a déclaré: «La police de Durham a pris en considération vos observations et les allégations soulevées qui sont pertinentes pour la zone de responsabilité de la force.

«Nous avons examiné tout le matériel fourni. Cependant, cela ne change pas notre décision par rapport à celle exposée dans notre communiqué de presse du 28 mai concernant M. Dominic Cummings, et nous partageons un point de vue similaire à l’égard de son épouse Mary Wakefield.

Le communiqué de presse précédent indiquait que M. Cummings avait peut-être enfreint les règles de verrouillage lors de son voyage au château de Barnard le 12 avril, mais la force a décidé de ne pas prendre d’autres mesures. Il n’a fait aucune conclusion sur sa décision de quitter Londres pour Durham, et a déclaré qu’il n’y avait «pas suffisamment de preuves» pour étayer une allégation selon laquelle il s’était rendu à Durham une deuxième fois le 19 avril, ce que M. Cummings nie.

Dans une déclaration vidéo, M. Afzal a déclaré: «J’ai lu la décision et, pour inventer une phrase, je ne la comprends pas.

«J’ai passé toute ma vie à poursuivre des affaires sans crainte ni faveur. Nous ne sommes rien sans l’état de droit et cela s’applique à tout le monde ou à personne.

«Quand j’ai appris que l’un des architectes des règles – et c’est ce qui le distingue des autres – des règles auxquelles nous nous sommes tous conformés pour nous protéger mutuellement, nous sommes montés en autocar et à cheval à travers eux, puis ses maîtres politiques ont décidé de mettre un anneau d’acier autour de lui, je n’avais pas d’autre choix que d’aller plus loin.