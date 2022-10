La police ne peut arrêter un conducteur sans motif, selon la Cour supérieure du Québec dans une affaire de profilage racial

Les interpellations de véhicules par la police sans motif constituent une violation de la Charte canadienne des droits et libertés, a déclaré mardi la Cour supérieure du Québec.

La décision ne mettra pas fin au profilage racial du jour au lendemain, a écrit le juge Michel Yergeau dans sa décision, mais le tribunal donne aux autorités six mois pour ajuster les lois afin que la police ne puisse plus arrêter les gens sans raison, comme une infraction au code de la route.

“Le profilage racial existe. Ce n’est pas une abstraction construite en laboratoire. Ce n’est pas une vue de l’esprit. C’est une réalité qui pèse lourdement sur les communautés noires. Il se manifeste en particulier chez les conducteurs noirs de véhicules à moteur”, a déclaré Yergeau. .

“Les droits de la Charte ne peuvent plus être laissés sous l’emprise d’un improbable moment d’épiphanie par la police. L’éthique et la justice doivent aller de pair pour tourner cette page.”

Le moment est venu pour le système judiciaire de reconnaître et de déclarer que ce “pouvoir sans limites” viole certains droits garantis à la communauté, a déclaré le tribunal.

Cette décision intervient après que le Montréalais Joseph-Christopher Luamba, un Noir de 22 ans, a déclaré au tribunal qu’il se prépare à s’arrêter chaque fois qu’il voit une voiture de police.

Au cours des 18 mois qui ont suivi l’obtention de son permis de conduire en mars 2018, Luamba a déclaré avoir été arrêté par la police environ 10 fois sans raison particulière. Il a dit qu’il conduisait une voiture pendant environ la moitié des contrôles et qu’il était passager dans la voiture d’une autre personne pendant les autres contrôles de police.

Ces contrôles routiers étaient au cœur de la poursuite qu’il a intentée contre les gouvernements canadien et québécois. L’affaire a commencé en mai de cette année.

Luamba a déclaré qu’il pensait avoir été victime de profilage racial lors des contrôles routiers, dont aucun n’a abouti à une contravention. La common law a longtemps permis à la police canadienne d’arrêter des gens sans raison, mais Luamba se bat pour que cette pratique soit déclarée inconstitutionnelle.

“J’étais frustré”, a-t-il déclaré au tribunal. “Pourquoi ai-je été arrêté ? J’ai suivi les règles. Je n’ai commis aucune infraction.”

Les avocats de Luamba et de l’Association canadienne des libertés civiles, qui a le statut d’intervenant dans l’affaire, ont déclaré au tribunal que le pouvoir de la police d’arrêter au hasard les conducteurs, en dehors des points de contrôle de l’alcool au volant, est inconstitutionnel et permet le profilage racial.

La cour a statué mardi que cette pratique viole les droits garantis par les articles 7 et 9 et le paragraphe 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

“La preuve prépondérante démontre qu’au fil du temps, le pouvoir arbitraire accordé aux policiers d’effectuer des interpellations routières sans motif est devenu pour certains d’entre eux un vecteur, voire un sauf-conduit de profilage racial envers la communauté noire”, écrit Yergeau dans sa décision. .

