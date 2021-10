La police ne doit pas considérer le harcèlement des femmes comme un « faible niveau », selon Priti Patel

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que les forces de police doivent « relever la barre » en prenant plus au sérieux le harcèlement et le flashage des femmes.

Le ministre du cabinet a condamné une « loterie du code postal » qui a vu certaines forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles traiter ces infractions comme « de faible niveau ».

Cela survient alors que Boris Johnson a également vivement réprimandé la police – affirmant que le fait de ne pas lutter contre le harcèlement et d’autres formes de violence à l’égard des femmes était « exaspérant ».

Mme Patel a déclaré au Le télégraphe du jour: « Je dirais à toutes les femmes : donnez la parole à ces problèmes, s’il vous plaît… Il y a quelque chose de si corrosif dans la société si les gens pensent que c’est OK de harceler les femmes verbalement, physiquement et de manière abusive dans la rue et tout ça genre de trucs.

Le ministre de l’Intérieur a ajouté : « Je veux que les femmes aient la confiance nécessaire pour l’appeler. Je ne vois pas tout cela comme un niveau bas. Je ne veux pas voir de loteries de codes postaux dans tout le pays.

« C’est un message très clair à la police pour qu’elle élève la barre : traitez tout le monde de la bonne manière. Assurez-vous que lorsque ces crimes ou préoccupations sont signalés, les personnes sont traitées avec respect, dignité et sérieux. »

M. Johnson a déclaré qu’il était « exaspérant » que les affaires de violence à l’égard des femmes et des filles ne soient pas prises suffisamment au sérieux par la police et prennent trop de temps à être traitées par le système de justice pénale.

Le Premier ministre a également déclaré que trop de femmes « trouvent leur vie perdue à cause de ce système » en attendant et en espérant que leur cas soit pris au sérieux.

M. Johnson a fait ses commentaires après des entretiens avec la commissaire de la police métropolitaine Dame Cressida Dick jeudi à la suite de la condamnation à vie prononcée cette semaine contre l’officier en service Wayne Couzens pour l’enlèvement, le viol et le meurtre de la femme londonienne Sarah Everard.

Parler à Les temps, M. Johnson a déclaré : « La police prend-elle ce problème suffisamment au sérieux ? C’est exaspérant. Je pense que le public a le sentiment qu’il ne l’est pas et qu’il n’a pas tort.

Il a ajouté : « Est-ce que je crois fondamentalement que la police est de notre côté ? Oui, absolument ils le sont. Pouvez-vous faire confiance à la police? Oui, vous pouvez. Mais il y a un problème sur la façon dont nous traitons la violence sexuelle, la violence domestique – la sensibilité, la diligence, le temps, le retard, la confusion au sujet de votre téléphone portable. C’est la chose que nous devons corriger.

Le Premier ministre a déclaré que la police se rendait compte que lorsqu’ils procédaient à des arrestations dans de tels cas, « ils ne traversaient pas le système assez rapidement » et que cela « pourrait bien être l’une des raisons pour lesquelles ils ne font pas assez pour aider les victimes qui signalent ”.

Pendant ce temps, la police a également été critiquée pour avoir suggéré aux femmes de héler un bus, parmi d’autres conseils, si elles ont des inquiétudes lorsqu’elles sont arrêtées par un officier.

Scotland Yard et les ministres ont tous deux été accusés d’avoir une réponse sourde à la violence contre les femmes et les filles après une série de suggestions sur les mesures que le public devrait prendre s’il craignait qu’un officier n’agisse pas légitimement.

D’autres conseils – notamment crier à un passant, courir vers une maison, frapper à une porte ou appeler le 999 – ont également été vivement critiqués, un député le qualifiant de « dérisoire ».

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a tweeté : « Ce n’est pas aux femmes de régler ça. Ce n’est pas nous qui devons changer. Le problème, c’est la violence masculine, pas l’« échec » des femmes à trouver des moyens toujours plus inventifs de s’en protéger.

La députée travailliste Bell Ribeiro-Addy a déclaré sur Twitter: « Nous voulons savoir ce que le Met fait pour résoudre les problèmes profondément enracinés de violence contre les femmes au sein de la force. Ce conseil complètement dérisoire montre qu’ils ne le prennent toujours pas au sérieux.

Le Met a souligné que des conseils avaient été donnés pour des scénarios spécifiques et rares dans lesquels les gens doutaient de l’identité de tout policier en civil solo s’engageant avec eux.

Cela survient alors qu’une nouvelle enquête YouGov a révélé que 38% des adultes au Royaume-Uni pensent que Dame Cressida devrait quitter son poste de chef du Met, tandis que 27% ont déclaré qu’elle devrait rester et 35% ne le savaient pas.