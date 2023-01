La police n’arrive toujours pas à identifier l’homme retrouvé à Weymouth il y a trois mois

La police n’est toujours pas en mesure d’identifier un homme qui a été retrouvé dans une ville balnéaire il y a plus de trois mois. L’homme, âgé de 40 à 50 ans, a été retrouvé à Weymouth, Dorset, le 28 septembre. Il a été retrouvé près du front de mer mais ne peut pas dire aux agents qui il est ni d’où il vient. Bien que les agents aient mené un certain nombre d’enquêtes, notamment en vérifiant les rapports de personnes disparues auprès d’autres forces de police, ils ne sont pas plus près d’établir plus d’informations sur l’homme. La police a publié des images mises à jour de lui dans l’espoir que quelqu’un puisse le reconnaître et se manifester. La police du Dorset a déclaré qu’il parlait avec un accent d’Europe de l’Est et que sa première langue serait le letton. PC Becky Barnes a déclaré que les officiers continuaient de mener des enquêtes pour tenter d’établir l’identité de l’homme, et qui ont inclus des contacts avec Interpol et d’autres agences partenaires. Elle a ajouté: “Cependant, nous n’avons toujours pas été en mesure de confirmer l’identité de cet homme et il n’a pas été en mesure de nous dire qui il est ni de fournir des informations sur son origine ou sa famille. “Il reste sous la garde du service de santé et son apparence a quelque peu changé depuis qu’il a été retrouvé car il s’est maintenant coupé les cheveux et la barbe. “Je publie donc des images mises à jour de l’homme au cas où cela pourrait aider quiconque aurait des informations relatives à son identité.” Lorsqu’il a été retrouvé, il avait de longs cheveux bruns bouclés et une barbe brune, et portait un casque de moto noir sans visière et une veste en cuir noire. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Il portait également une chemise noire, un pantalon de costume noir sur un autre pantalon noir et des bottes de travail marron. Il portait un sac à dos noir. Il mesure 5 pieds 9 pouces et est de corpulence mince.

Toute personne ayant des informations sur l’identité de l’homme est priée de contacter la police du Dorset au dorset.police.uk/contact ou en appelant le 101, en citant le numéro d’occurrence 55220158012.

Le Guardian a approché la police du Dorset pour demander des commentaires supplémentaires.