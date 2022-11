La police n’a pas réussi à trouver le père disparu dans sa propre maison DEUX FOIS et n’a retrouvé son corps que des semaines plus tard après une mort mystérieuse

Un père DISPARU a été retrouvé mort derrière un meuble lors de la troisième perquisition de son domicile après que la police ne l’a pas retrouvé deux fois.

Le corps de Danny James Clarke a été découvert par la police lors de leur troisième perquisition de la maison, après avoir échoué à le retrouver lors de deux inspections précédentes.

Le corps de Danny a été manqué deux fois par la police après avoir été retrouvé lors de la troisième perquisition Crédit : BPM

Le papa Derby laisse derrière lui une fille et faisait partie d’une grande famille Crédit : BPM

La police a finalement retrouvé l’homme de 37 ans derrière un meuble, sous un matelas, dans la chambre d’amis le 9 avril, au domicile de Rauche Court, à Normanton.

Sa famille a critiqué la police du Derbyshire lors de l’enquête tenue au Derby Coroner’s Court le jeudi 10 novembre et affirme qu’il reste des questions sans réponse concernant la mort de Danny.

Jodie Clarke, le frère de Danny, a déclaré: “Dès le premier jour, la police n’a jamais pris cela au sérieux. Il a disparu pendant des semaines et des semaines avant même qu’ils ne prennent la peine de commencer à enquêter sur quoi que ce soit.

“Danny avait perdu beaucoup de poids et avait du mal à monter et descendre les escaliers, mais d’une manière ou d’une autre, il a surmonté tous les meubles de cette pièce et s’est mis sous le matelas au bout de la pièce, et la police n’a pas trouvé ce suspect.

“Il n’y a aucun moyen physique pour Danny de s’en remettre tout seul, et nous ne comprenons pas pourquoi il l’aurait fait.”

Mais le Dr Michael Biggs, le médecin légiste qui a effectué l’autopsie, a déclaré au tribunal : “Il n’a pas été blessé à mort. Il n’y a aucune preuve de blessure traumatique. Je ne peux pas exclure l’asphyxie positionnelle, mais il a été pas blessé à mort soit en tombant, soit en étant blessé par quelqu’un d’autre.”

Le Dr Biggs a également déclaré que la toxicologie n’a montré aucun niveau anormalement élevé de drogues ou d’alcool qui aurait pu entraîner la mort.

Cependant, le frère Jack, âgé de 28 ans, était également suspect, qui a pris la parole après l’enquête et a déclaré: “Il y a beaucoup de questions sans réponse. Nous ne pensons pas que la police ait mené une enquête approfondie, au mieux de ses capacités.

“Je ne pense pas que la police en ait fait assez. Je pense qu’ils auraient dû en tenir davantage compte et auraient dû en savoir plus sur ce qu’ils ont entendu et les déclarations qu’ils ont prises.”

Le sergent-détective Simon Rogers, de la police du Derbyshire, a déclaré au tribunal que Danny avait été porté disparu en début de soirée du 15 mars par le partenaire de son frère.

Deux agents se sont rendus à la propriété le lendemain en raison d’un grand nombre d’appels et ont fouillé le débarras, mais n’ont pas vérifié sous le matelas où le corps de Danny a été découvert plus tard.

La police n’a enregistré le père de Derby comme personne disparue à haut risque que deux semaines plus tard, lorsqu’il n’a pas retiré les prestations mensuelles de son compte.

DS Rogers a déclaré au tribunal : « L’officier [who searched the room] a déclaré qu’il était convaincu que la pièce était dans un état tel qu’il ne croyait pas que quelqu’un s’y trouvait.

“Les agents individuels impliqués ont été contactés par l’inspecteur-détective du Derbyshire et informés de la manière de mener les recherches et de la raison pour laquelle nous entrons dans un niveau de recherche décent.

“J’ai dispensé une formation à tous les policiers qui sont les premiers à assister aux rapports de personne disparue, et il y a eu un apprentissage organisationnel et un apprentissage individuel pour les policiers qui y ont participé.”

La cause du décès de Danny a finalement été jugée incertaine par le Dr Biggs en raison de l’absence de preuve concluante de causes naturelles, toxicologiques ou traumatiques de décès.

Conformément aux preuves médicales, Susan Evans, coroner adjointe de Derby et Derbyshire, a déclaré: “Ayant vu des photos du débarras, j’ai de la sympathie pour la décision de ne pas fouiller la pièce à ce moment-là.

“Je me réjouis de la preuve que la police a appris la mort de Danny et qu’elle fouillerait maintenant le débarras ou au moins notait qu’elle n’avait pas fouillé le débarras.”