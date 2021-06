La police n’a pas expulsé les manifestants du BLM de l’extérieur de la Maison Blanche pour la séance photo de Trump – rapport du gouvernement américain – RT USA News

Le ministère de l’Intérieur a conclu que la répression de la police américaine des parcs contre les manifestants de Black Lives Matter dans une église près de la Maison Blanche l’année dernière n’avait rien à voir avec la séance photo de Donald Trump là-bas quelques minutes plus tard.

Les manifestants qui manifestaient devant la Maison Blanche l’année dernière après la mort de George Floyd ont été contraints de quitter l’église épiscopale St. John’s à Washington avec du gaz poivré et des flashbangs. Lorsque le président de l’époque, Trump, est sorti de la Maison Blanche pour se rendre à l’église une demi-heure plus tard pour poser pour une photo tenant une Bible et prononcer un discours sur l’ordre public, ses opposants ont été indignés.

Trump a nié avoir ordonné que les manifestants soient déplacés, et ses partisans ont souligné le fait que des manifestants avaient mis le feu à l’église juste une nuit plus tôt pour justifier la répression, mais l’indignation a persisté.





Maintenant, après avoir mené sa propre enquête interne, le ministère de l’Intérieur a conclu que la dispersion des manifestants n’avait rien à voir avec la séance photo de Trump.

Dans un rapport publié mercredi, le département a déclaré que les foules avaient été dispersées afin que les entrepreneurs puissent se mettre au travail en installant des clôtures de sécurité. Police des parcs des États-Unis « avaient commencé à mettre en œuvre le plan opérationnel plusieurs heures avant d’avoir connaissance d’une éventuelle visite présidentielle dans le parc », L’inspecteur général Mark Lee Greenblatt a déclaré dans un communiqué accompagnant le rapport.

Le rapport a révélé que les agents de la police du parc n’avaient pas communiqué correctement avec les autres organismes chargés de l’application de la loi présents le jour même et n’avaient pas correctement averti les manifestants avant la répression.





Il a également révélé qu’une agence – la police du parc – n’avait pas utilisé de gaz lacrymogène, contrairement aux agents de Washington, DC et au Bureau of Prisons.

Compilé par le département gouvernemental qui supervise l’agence dont les agents ont participé à l’autorisation, le rapport convaincra probablement peu de critiques de Trump. Même Ken Dilanian de NBC a résumé le rapport mercredi comme révélateur « un récit que nous pensions connaître n’est pas la réalité » – mais la réalité qui n’est pas à la hauteur des récits des HSH a été une caractéristique déterminante de la présidence Trump, de la supposée collusion de Trump avec la Russie en 2016, à la « des gens bien » canular, à l’affirmation que Trump a dit aux gens de boire de l’eau de Javel pour éloigner Covid-19, entre autres.

REGARDEZ la douleur pure et la déception alors que Ken Dilanian de NBC doit admettre que la décision de la police du parc d’effacer LaFayette Square des manifestants du BLM le 1er juin 2020 n’était * PAS * pour que Trump puisse aller à St. John’s: « Un récit que nous pensions que nous savait n’est pas la réalité. » (1/) pic.twitter.com/KWtp4O5Aet – Curtis Houck (@CurtisHouck) 9 juin 2021

