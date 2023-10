La police n’a pas exécuté un mandat d’arrêt contre Miles Bridges pour violation d’une ordonnance de protection contre la violence domestique

CHARLOTTE, Caroline du Nord (AP) — Le bureau du shérif du comté de Charlotte Mecklenburg déclare avoir un mandat d’arrêt non exécuté contre l’attaquant des Hornets Miles Bridges pour violation d’une ordonnance de protection contre la violence domestique, ainsi qu’une assignation pénale non signifiée pour violation d’une ordonnance de protection domestique et délit de maltraitance d’enfants. et des dommages aux biens personnels.

Le bureau du shérif a déclaré à l’Associated Press que le mandat avait été émis en janvier, mais n’avait pas encore été exécuté. La convocation pénale a été délivrée mercredi.

Selon WSOC-TV à Charlotte, le rapport de police correspondant indiquait que la mère des deux enfants de Bridges avait eu son pare-brise brisé à sa résidence et que son ordonnance de protection avait été violée par son apparition. L’incident présumé s’est produit à sa résidence, a rapporté la station.

L’AP n’a pas pu obtenir une copie du rapport de police mercredi soir.

Les Hornets ont déclaré dans un communiqué mercredi soir qu’ils étaient au courant des rapports et qu’ils étaient en train de recueillir plus d’informations.

Les messages laissés à l’avocat de Bridges n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Bridges, 25 ans, purge une peine de trois ans de probation après avoir plaidé sans contestation en novembre dernier un chef d’accusation pour avoir blessé le parent d’un enfant, acceptant de le faire en échange d’une peine de prison.

Bridges faisait face à trois accusations criminelles – celle pour laquelle il n’a pas contesté, et deux autres pour maltraitance d’enfants dans des circonstances ou des conditions susceptibles de causer de graves blessures corporelles ou la mort. Les accusations découlent d’accusations selon lesquelles il aurait agressé son ancienne petite amie devant leurs deux enfants en juin 2022, a déclaré le procureur du comté de Los Angeles.

Bridges, qui était agent libre restreint au moment de l’incident et susceptible de recevoir un contrat de plus de 100 millions de dollars, a raté toute la saison NBA 2022-23.

La NBA a suspendu Bridges pour 30 matchs cette saison, mais a déterminé que 20 matchs seraient abandonnés en raison du temps déjà manqué, car il avait raté 82 matchs l’année dernière. Bridges ratera les 10 premiers matchs de la saison régulière.

Il n’est pas autorisé à participer aux matchs préparatoires.

En juillet, Bridges s’est excusé pour la « douleur et l’embarras » causés par l’enquête sur la violence domestique. Bridges a accepté un contrat d’un an d’une valeur de 7,9 millions de dollars avec les Hornets pour revenir cette saison et s’est engagé à reconstruire les relations avec ses coéquipiers et à devenir plus actif dans la communauté de Charlotte.

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/nba

Steve Reed, Associated Press