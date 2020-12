COLUMBUS, Ohio (AP) – Un officier sur les lieux de la fusillade mortelle d’Andre Hill dans la capitale de l’Ohio la semaine dernière n’a perçu aucune menace et n’a pas vu d’arme à feu, contrairement à une affirmation erronée du collègue qui a tué Hill, selon les archives publiées mardi.

Les dossiers fournissent de nouveaux détails sur la fusillade du 22 décembre d’Andre Hill, 47 ans, un homme noir qui a été mortellement abattu par l’agent Adam Coy, qui est blanc, alors que Hill émergeait d’un garage tenant un téléphone portable de la main gauche. et sa main droite non visible.

La ville a limogé Coy mardi, l’accusant d’incompétence et de «négligence grave de son devoir», entre autres chefs d’accusation.

L’officier de Columbus, Amy Detwiler, a déclaré avoir vu un homme – identifié plus tard comme Hill – s’éloigner d’une voiture après être arrivé sur les lieux de l’appel non urgent, selon un résumé de son entretien interne publié mardi. Coy était arrivé le premier. Detwiler n’a vu aucune interaction entre Hill et Coy, mais a déclaré que Coy lui avait dit que Hill était entrée dans un garage voisin.

Après que les agents se soient rendus au garage, ils ont vu Hill, et Detwiler a dit aux enquêteurs «qu’elle pensait que M. Hill pourrait avoir besoin d’aide pour entrer dans la résidence», selon son entrevue.

Coy a demandé à Hill sur un «ton de voix normal» de sortir du garage et Hill s’est conformé mais sans répondre, a déclaré Detwiler.

Alors que Hill sortait, Detwiler «n’a observé aucune menace de M. Hill», et n’a pas non plus vu d’arme à feu, selon le rapport des affaires internes.

«L’officier Detwiler a déclaré que l’agent Coy a observé une arme à feu et a crié:« Il y a une arme dans son autre main, il y a une arme dans son autre main! », Indique le rapport. «L’officier Detwiler a entendu des coups de feu à ce moment.

Aucune arme à feu n’a été trouvée sur les lieux, a indiqué la police.

Les rapports indiquent également que le chef de la police Thomas Quinlan a senti que quelque chose n’allait pas à propos de la fusillade dès son arrivée, a vu les policiers et a ensuite vu la vidéo de la caméra corporelle.

«J’ai répondu à de nombreuses scènes de tournage impliquant des agents et parlé avec de nombreux agents à la suite de ces incidents critiques», a écrit Quinlan dans un rapport du 26 décembre. «Il y avait quelque chose de très distinct dans l’engagement des agents à la suite de cet incident critique qui est difficile à décrire pour cette lettre.» Il n’a pas fourni plus de détails.

La gestion de la fusillade par Coy «n’est pas une erreur de« recrue »résultant d’une négligence ou d’une inadvertance», a déclaré Quinlan dans sa recommandation de renvoyer le vétéran de 17 ans. Quinlan a ajouté que les actions de Coy étaient «imprudentes et délibérées».

Un examen du dossier personnel de Coy montre que plus de trois douzaines de plaintes ont été déposées contre lui depuis qu’il a rejoint le département en janvier 2002, principalement pour langage grossier ou abusif avec une douzaine pour usage de la force. Aucun détail sur les allégations n’est contenu dans les rares résumés que la ville a fournis par le bureau des affaires internes du département. Tous, sauf quelques-uns, ont été marqués «non fondés» ou «non maintenus».

Quinlan a noté qu’il avait soulevé pour la première fois ses inquiétudes au sujet de Coy en 2008, alors que Quinlan était son lieutenant de patrouille.

«Si des améliorations durables ne sont pas pleinement réalisées, il faut décider si l’officier Coy est récupérable», a déclaré Quinlan, citant une lettre qu’il a écrite.

Coy a été congédié lundi quelques heures après une audience pour déterminer son emploi.

«Les actions d’Adam Coy ne sont pas à la hauteur du serment d’un officier de police de Columbus, ou des normes que nous, et la communauté, exigeons de nos agents», selon une déclaration du directeur de la sécurité publique de Columbus, Ned Pettus Jr. «La fusillade d’Andre Hill est une tragédie pour tous ceux qui l’aimaient en plus de la communauté et de notre division de police.

Coy a eu l’occasion de participer à l’audience, a déclaré lundi aux journalistes Brian Steel, vice-président du syndicat de la police. «Il a choisi de ne pas participer. Je ne sais pas pourquoi… j’aurais aimé l’avoir ici, mais c’est sa décision.

Coy fait toujours l’objet d’une enquête criminelle pour la fusillade de la semaine dernière.

Des images de la caméra corporelle de la police ont montré Hill sortant d’un garage et tenant un téléphone portable dans sa main gauche quelques secondes avant d’être mortellement abattu par Coy. Il n’y a pas de son parce que l’officier n’avait pas activé la caméra corporelle; une fonction automatique de «retour en arrière» a capturé la prise de vue sans audio.

Hill gisait sur le sol du garage pendant plusieurs minutes sans qu’aucun agent sur les lieux ne vienne à son aide.