La police MP enseigne une leçon unique aux mécréants qui soufflent de la trompette dans les oreilles des passants

Vous avez peut-être aimé les sauts de pandal et les soirées dandiya tout au long du festival Navaratri de 9 jours. Mais, pendant que vous appréciiez la nourriture et le festival, vous avez peut-être entendu des bruits forts de loin ou même près de vos oreilles sur les routes. Cela a non seulement irrité beaucoup, mais aurait également pu affecter les oreilles des passants. Récemment, une vidéo de Jabalpur dans le Madhya Pradesh a fait le tour d’Internet montrant la police s’occupant uniquement de ces mécréants, qui soufflaient des trompettes jouets dans les oreilles des autres.

La vidéo partagée sur Twitter s’ouvre sur la police qui s’occupe de deux garçons à l’extérieur d’un puja pandal. Les garçons auraient été surpris en train de souffler des trompettes jouets dans les oreilles des visiteurs des puja pandals. On voit deux policiers obligeant les deux garçons à souffler de la trompette dans les oreilles l’un de l’autre. Les policiers ont également été vus les gronder pour avoir troublé la paix du festival. Comme on le voit dans la vidéo, les policiers ont également obligé les garçons à faire des redressements assis.

और बजाओ भोंपू 🤪 pic.twitter.com/SDfJyRCBcP — Éducateurs du Bihar (@BiharTeacherCan) 6 octobre 2022

La vidéo, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions mitigées, beaucoup remettant en question les excès de la police. Alors que beaucoup d’autres ont soutenu l’action de la police, quelques utilisateurs se sont également montrés préoccupés par les garçons accusés. Ils ont souligné que l’action policière pourrait endommager les tympans de l’accusé. L’un d’eux a dit : « Une oreille pour une oreille rend le monde entier cher. En effet, ces enfants ont été impliqués dans un tel acte causant de la pollution, mais ce n’était pas une façon d’y faire face. Un coup de klaxon aussi proche a dû endommager les oreilles à coup sûr (sic). »

Une oreille pour une oreille rend le monde entier cher.

– Abhishek Sharma (@just_aby) 6 octobre 2022

Un autre utilisateur a déclaré: “Je souhaite que la police d’Assam fasse de même avec ces hooligans à partir de Durga Puja à Pandals et sur les routes à fort trafic.”

Je souhaite @assampolice fait de même avec ces hooligans à partir de Durga Puja à Pandals et sur les routes à fort trafic. 🤗🙏🏻 https://t.co/zDODgjPjjG — Vishal Todi (@vishaltodi) 7 octobre 2022

Un troisième utilisateur a ajouté: «Qu’est-ce que le procès Acoustic Trauma? Vous pourriez être poursuivi pour avoir endommagé leurs tympans.

Qu’est-ce qu’un procès Acoustic Trauma ?

@bihar_police https://t.co/VKjNzKxc3G – SHUCHITA SRIVASTAVA (@shuchitasrivast) 6 octobre 2022

“Une manière appropriée, la seule manière pour ces idiots à qui on a appris à klaxonner inutilement”, a commenté un autre utilisateur.

Façon appropriée, la seule façon pour ces idiots à qui on a appris à klaxonner inutilement. https://t.co/zRee9eADnU -RC. (@rajneeshchuni) 6 octobre 2022

« Ces gens ont la bonne punition. La même chose devrait arriver à ceux qui agacent les autres », a ajouté un autre utilisateur.

Ces gens ont la bonne punition. La même chose devrait arriver à ceux qui agacent les autres. https://t.co/dQATLWORA8 – Mohit Khandal Vasishtha (@TheMKVasishtha) 6 octobre 2022

La vidéo a recueilli plus de 8 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Les responsables de la police ont déclaré à l’ANI que des instructions ont été données pour prendre des mesures contre les éléments notoires et les personnes qui dérangent les autres en faisant sonner des trompettes.

