La police militaire applique une interdiction de conduire à Buffalo enneigée – Shaw Local

BUFFALO, NY – La police d’État et militaire a été envoyée mardi pour éloigner les gens des routes enneigées de Buffalo, et les responsables ont continué à compter les morts trois jours après la tempête la plus meurtrière de l’ouest de New York depuis au moins deux générations.

Alors même que les routes de banlieue et la plupart des autoroutes principales de la région rouvraient, le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a averti que la police serait stationnée aux entrées de Buffalo et aux principales intersections, car certains conducteurs bafouaient l’interdiction de conduire dans la deuxième ville la plus peuplée de New York.

Plus de 30 personnes seraient mortes dans la région, ont indiqué des responsables, dont sept décès liés à la tempête annoncés mardi par le bureau du maire de Buffalo, Byron Brown. Le bilan dépasse celui du Blizzard historique de 1977, accusé d’avoir tué jusqu’à 29 personnes dans une région connue pour ses hivers rigoureux.

Greg Monett s’est tourné vers les médias sociaux pour demander de l’aide pour pelleter un tas de neige de 6 pieds (1,8 mètre) au bout de son allée Buffalo afin qu’il puisse obtenir un traitement de dialyse mardi.

“Cela a été un cauchemar”, a-t-il déclaré lors d’une interview lundi. L’électricité était coupée depuis un certain temps chez sa famille, a-t-il dit, alors des proches ont fait fonctionner une cuisinière à gaz pour se réchauffer, une pratique qu’il a reconnue dangereuse.

“Nous devions faire ce que nous devions faire”, a déclaré Monett, 43 ans. “Nous serions morts de froid ici.”

Ses proches ont appelé le 911 lorsque sa glycémie a chuté dangereusement et qu’il a failli s’évanouir dimanche soir, mais on leur a dit qu’il faudrait des heures pour se rendre à la maison, a déclaré Monett. Il a finalement récupéré tout seul.

Des responsables ont déclaré lors de points de presse qu’il était impossible de répondre aux appels d’urgence à l’époque.

Monett a finalement atteint la dialyse après avoir grimpé dans la neige et avoir demandé à des voisins de l’aider à déterrer son véhicule enterré, a déclaré sa sœur Maria Monett.

Le National Weather Service a prédit que jusqu’à 2 pouces (2,5 à 5 centimètres) de neige supplémentaire pourraient tomber mardi dans le comté d’Erie, qui comprend Buffalo et ses 275 000 habitants. Le commissaire des services d’urgence du comté, Dan Neaverth Jr., a déclaré que les responsables étaient également quelque peu préoccupés par le potentiel d’inondations plus tard dans la semaine, lorsque le temps devrait se réchauffer et commencer à faire fondre la neige.

Le reste des États-Unis était également sous le choc de la féroce tempête hivernale, avec au moins deux douzaines de décès supplémentaires signalés dans d’autres parties du pays et des pannes de courant dans les communautés du Maine à l’État de Washington.

Sur la réserve de la tribu Rosebud Sioux dans le Dakota du Sud, des motoneiges ont été envoyées mardi pour atteindre les résidents après que des boîtes de nourriture ont été livrées par hélicoptère et camions au cours du week-end, a indiqué la tribu. Les responsables de l’Ohio évalués dégâts des eaux dans la Statehouse après l’éclatement d’un tuyau au milieu du temps glacial qui a accompagné et suivi la tempête.

Même dans le centre de la Floride, les températures ont chuté jusqu’à 27 degrés (moins 2,7 degrés Celsius) au cours du week-end. Les groupes de producteurs ont été soulagés mardi de ne pas constater de dommages généralisés aux cultures de fruits et légumes qui approvisionnent une grande partie des États-Unis en produits frais d’hiver.

À Buffalo, les morts ont été retrouvés dans des voitures, des maisons et des bancs de neige. Certains ont péri en pelletant de la neige, d’autres lorsque les équipes d’urgence n’ont pas pu répondre à temps aux crises médicales. Poloncarz, un démocrate, a qualifié le blizzard de “la pire tempête probablement de notre vie”, même pour une région connue pour ses fortes chutes de neige. On s’attend à ce que d’autres corps soient retrouvés à mesure que la neige est dégagée ou fond.

L’explosion hivernale a bloqué certaines personnes dans des voitures pendant des jours, a fermé l’aéroport de la ville et a laissé quelques résidents frissonner sans chaleur. Plus de 4 000 foyers et entreprises étaient toujours privés d’électricité mardi en fin de matinée.

Le président Joe Biden a offert lundi une aide fédérale à New York, permettant le remboursement de certains efforts de secours contre la tempête. La gouverneure Kathy Hochul a visité les conséquences à Buffalo, sa ville natale, et a qualifié le blizzard de « un pour les âges ». Presque tous les camions de pompiers de la ville se sont retrouvés bloqués samedi, a-t-elle déclaré.

Hochul, un démocrate, a noté que la tempête est survenue un peu plus d’un mois après que la région a été inondée par une autre chute de neige historique. Entre les deux tempêtes, les chutes de neige ne sont pas loin des 95,4 pouces (242 centimètres) que la région voit normalement pendant toute une saison hivernale.

Le National Weather Service a déclaré que le total de neige à l’aéroport international de Buffalo Niagara s’élevait à 49,2 pouces (1,25 mètre) à 10 heures lundi. Les responsables ont déclaré que l’aéroport serait fermé jusqu’à mercredi matin.

Environ 3 000 vols intérieurs et internationaux aux États-Unis ont été annulés mardi vers 14 heures, heure de l’Est, selon le site de suivi FlightAware.

Le département américain des Transports a déclaré qu’il examinerait Annulations de vols avec Southwest Airlines qui a laissé les voyageurs bloqués dans les aéroports du pays au milieu de la tempête hivernale. De nombreuses compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler des vols, mais Southwest était de loin le leader.

___

Peltz a rapporté de New York. Les journalistes d’Associated Press, Heather Hollingsworth à Kansas City, Missouri, ont contribué à ce rapport ; Julie Walker à New York ; et Mike Schneider à Orlando, en Floride.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.