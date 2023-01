La police métropolitaine ne peut pas continuer à décevoir les femmes et les filles – j’y mettrais enfin un terme

LES crimes contre les femmes commis par le policier David Carrick sont vraiment ignobles et dépravés.

Il est l’un des pires violeurs en série de Grande-Bretagne – coupable de multiples viols, passages à tabac et emprisonnement.

Yvette Cooper, secrétaire d’État à l’intérieur du travail Crédit : The Times

Grâce à la bravoure de ces femmes, il a maintenant été attrapé.

Mais ses crimes sont passés inaperçus pendant des années. Cet homme n’aurait jamais dû être policier et cela montre l’effroyable échec du système qu’il a été pendant si longtemps.

Le plus choquant, c’est que nous sommes déjà venus ici.

Après le terrible meurtre de Sarah Everard par un policier en service, les ministres du gouvernement ont promis que les choses changeraient. Cela a échoué.

Carrick n’a même pas été suspendu pour de graves allégations de viol. Les preuves de violence domestique n’ont pas été poursuivies. Incroyablement, son autorisation de porter des armes à feu a été rétablie.

Tous ceux qui ont exigé le changement il y a deux ans se sentiront très déçus.

Il n’y a pas eu de leadership national de la part du gouvernement.

Les règles d’inconduite et les enquêtes sont encore beaucoup trop faibles, sans normes obligatoires en matière de vérification. A quoi jouent les ministres ?

Cette situation est dévastatrice pour les victimes et sape la confiance dans le travail vital que les policiers accomplissent chaque jour. Nous ne pouvons plus supporter cela.

Les travaillistes appellent depuis longtemps à l’action. Nous avons besoin d’un examen approfondi de ce qui n’a pas fonctionné dans l’affaire Carrick.

Mais il faut aller plus loin. Le prochain gouvernement travailliste modifiera la loi et introduira de nouvelles règles strictes en matière d’inconduite et de contrôle de la police afin de protéger les victimes et de rétablir la confiance. Les femmes méritent mieux.