RABAT, Maroc (AP) – Les autorités marocaines ont dispersé lundi un groupe de militants qui tentaient de manifester devant le bâtiment du parlement dans la capitale pour dénoncer la récente décision du pays d’établir des relations diplomatiques avec Israël.

Des dizaines de policiers en tenue anti-émeute ont été mobilisés pour éloigner les manifestants du parlement de Rabat. Les manifestants ont voulu faire preuve de solidarité avec les Palestiniens et rejeter la normalisation des liens entre Rabat et Tel Aviv.

L’accord négocié aux États-Unis a été annoncé la semaine dernière par le président Donald Trump.

Sion Assidon, juive marocaine et militante des droits humains, a déclaré aux journalistes alors qu’elle était escortée par les autorités que «quiconque exprime son désaccord doit mettre du ruban adhésif sur sa bouche».

Abdessamad Fathi, président de l’Instance marocaine pour le soutien aux affaires de la Oummah, un groupe affilié au mouvement interdit Al Adl Wal Ihsane, a déclaré sur Facebook que la décision des autorités d’interdire le sit-in est une indication que la normalisation des relations avec Israël est « imposée. sur les Marocains. «

Dimanche, les autorités marocaines ont autorisé un grand rassemblement devant le bâtiment du Parlement pour soutenir le récent accord qui comprenait également la reconnaissance par les États-Unis de la revendication du Maroc sur la région du Sahara occidental, longtemps disputée.

Un autre grand rassemblement a été organisé dimanche dans la ville de Laâyoune au Sahara occidental, où des milliers de Marocains avaient scandé des slogans en faveur de l’accord.

Le palais royal de Rabat a déclaré dans un communiqué que le roi Mohammed VI avait promis au président Donald Trump qu’il faciliterait les vols directs pour transporter les juifs d’origine marocaine et les touristes israéliens à destination et en provenance du Maroc et rouvrirait les bureaux de liaison. L’annonce a été acclamée par les partis politiques et a provoqué le désespoir parmi les groupes islamistes.