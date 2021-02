La police maltaise affirme que les arrestations sont terminées dans le meurtre d’un journaliste en 2017

Plus de trois ans après qu’une voiture piégée a tué le journaliste le plus connu de Malte et envoyé des ondes de choc à travers l’Europe, le chef de la police de la nation insulaire méditerranéenne a déclaré que tous ceux qu’il pensait avoir été impliqués dans le meurtre de Daphne Caruana Galizia l’ont maintenant été arrêté. Mais une annonce clôturant effectivement l’affaire mercredi soir par le commissaire de police de Malte a laissé le mobile du meurtre incertain. Elle laissait également ouverte la question de savoir si des hauts fonctionnaires du gouvernement, y compris l’ancien Premier ministre, étaient intervenus dans l’affaire pour protéger un millionnaire politiquement lié impliqué dans le crime. Un riche homme d’affaires local, Yorgen Fenech, a été arrêté en novembre 2019 alors qu’il tentait de fuir Malte à bord de son yacht, accusé d’avoir payé trois tueurs à contrat et d’avoir orchestré le meurtre du journaliste. Il a plaidé non coupable de complicité de meurtre. Un procès n’a pas encore commencé. Contrairement à de nombreuses autres personnalités à Malte, M. Fenech avait rarement été la cible des reportages d’enquête de Mme Caruana Galizia et n’avait aucune raison évidente de vouloir sa mort. La plupart de son travail journalistique est apparu dans un blog très populaire, Running Commentary, un mélange de reportages sérieux et d’attaques personnelles scabreuses.

Mais si la journaliste n’a mentionné qu’une seule fois M. Fenech dans son blog, elle a régulièrement critiqué un générateur d’électricité, Electrogas, dans lequel le conglomérat familial de l’homme d’affaires détenait une part importante. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles son meurtre aurait pu être lié à la compagnie d’électricité, qui a reçu un prêt de 400 millions de dollars du gouvernement maltais et a conclu un contrat d’approvisionnement en gaz curieusement coûteux avec l’Azerbaïdjan, un copropriétaire de la société. Le commissaire de police de Malte, Angelo Gafa ‘, a déclaré lors d’une conférence de presse à Malte mercredi soir que les enquêteurs n’avaient trouvé aucune preuve de l’implication de politiciens dans le meurtre. Mais il n’a pas abordé la question de leur éventuelle implication dans une dissimulation après le meurtre. Concernant le meurtre lui-même, il a déclaré: «Avec les preuves dont nous disposons, nous sommes en mesure de dire que chaque personne impliquée, qu’elle soit un cerveau ou un complice, est en état d’arrestation ou fait face à des accusations. Inondé par des manifestations de rue et des accusations selon lesquelles il avait permis à Malte, le plus petit membre de l’Union européenne, de devenir un «État mafieux», le Premier ministre Joseph Muscat a démissionné fin 2019. Mais M. Muscat a nié à plusieurs reprises avoir tenté d’entraver l’enquête sur le meurtre. , malgré la preuve que son chef d’état-major a informé le cerveau présumé, M. Fenech, des détails du travail de la police et lui a conseillé de fuir. L’ancien chef de cabinet a nié avoir tenté de protéger le principal suspect, un vieil ami. Le Premier ministre actuel, Robert Abela, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que si les principaux suspects avaient tous été arrêtés, l’enquête sur le meurtre de Mme Caruana Galizia se poursuivrait. Il a déclaré que les arrestations montraient que le système répressif maltais fonctionnait bien.