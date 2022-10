La police malawite découvre d’autres corps près d’une fosse commune contenant 25 Éthiopiens

CNN

Quatre autres corps de migrants illégaux présumés en provenance d’Éthiopie ont été retrouvés près du site d’une fosse commune dans le nord du Malawi qui contenait les restes de 25 ressortissants éthiopiens, selon la police de ce pays d’Afrique australe.

Le porte-parole de la police du Malawi, Peter Kalaya, a déclaré que les Éthiopiens étaient des victimes présumées de la traite des êtres humains. Les quatre corps ont été découverts un jour après que les cadavres de 25 migrants éthiopiens ont été exhumés d’une fosse commune dans le district de Mzimba, dans le nord du Malawi. Les 25 victimes étaient des hommes âgés de 25 à 40 ans, a constaté la police.

Dans une mise à jour de jeudi, Kalaya a déclaré : « Les corps (récemment découverts) ont été retrouvés… dans un état décomposé sur le sol à environ un kilomètre d’une fosse commune où 25 autres corps ont été exhumés mercredi dans la réserve forestière de Mtangatanga.

Il a ajouté qu’une autopsie était en cours sur les victimes pour déterminer la cause du décès.

Kalaya a déclaré vendredi à CNN que certaines arrestations avaient été effectuées.

“Soixante-douze Éthiopiens ont été arrêtés pour” entrée illégale “qui enfreint les lois sur l’immigration du Malawi (et) dix Malawiens ont été arrêtés parce que nous soupçonnons qu’ils aidaient ces migrants illégaux à travers le Malawi”, a déclaré le porte-parole de la police.

Le Malawi est devenu de plus en plus une route populaire pour les syndicats qui font passer clandestinement des migrants sans papiers, principalement de la Corne de l’Afrique, via ce pays d’Afrique australe, dans le but d’atteindre l’Afrique du Sud, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

“Nous interceptons de temps en temps des migrants illégaux dans le pays”, a déclaré Kalaya à CNN à propos de la répression du gouvernement du Malawi contre les migrants illégaux, déclarant que bon nombre des personnes interceptées sont des Éthiopiens et des Somaliens.

Plus de 200 migrants illégaux ont été interceptés au cours des huit derniers mois, a-t-il déclaré, ajoutant que 186 d’entre eux étaient des ressortissants éthiopiens.

L’année dernière, plus de 100 Éthiopiens ont été renvoyés dans leur pays “après avoir été retrouvés bloqués aux frontières du Malawi”, avait alors indiqué le service d’immigration du pays.

En 2012, près de 50 migrants éthiopiens ont perdu la vie lorsque leur bateau a chaviré en traversant le lac Malawi.