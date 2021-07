La police malaisienne fait passer pour 1,25 million de dollars de plates-formes minières bitcoin

Agissant sur un pourboire, les autorités de l’île de Bornéo ont confisqué les plates-formes lors de six raids distincts entre février et avril. Au total, la police a détruit environ 1,26 million de dollars d’équipement minier.

Les autorités malaisiennes ont saisi 1 069 plates-formes minières bitcoin, les ont disposées sur un parking du siège de la police et ont utilisé un rouleau compresseur pour les écraser, dans le cadre d’une opération conjointe entre les forces de l’ordre de la ville de Miri et la compagnie d’électricité Sarawak Energy.

Bien que l’extraction de crypto-monnaies ne soit pas illégale en Malaisie, il existe des lois strictes concernant l’utilisation de l’énergie. Article 37 de Loi sur l’approvisionnement en électricité de la Malaisie menace ceux qui altèrent les lignes électriques d’amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 ringgits malais (23 700 $) et de cinq ans de prison.

Le minage de crypto est le processus énergivore qui crée de nouveaux bitcoins. Lorsque les gens « exploitent », cela signifie en fait qu’ils essaient de résoudre un problème mathématique complexe à l’aide d’un ordinateur hautement spécialisé. Résoudre ce problème est à la fois ce qui déverrouille de nouveaux jetons et vérifie les nouvelles transactions. Cependant, faire fonctionner ces machines à pleine capacité consomme beaucoup d’énergie, ce qui peut mettre en péril les réseaux électriques locaux.

Le Cambridge Center for Alternative Finance estimations que la Malaisie représente 3,44% de tous les mineurs de bitcoins du monde, la plaçant dans les dix premières destinations minières de la planète.

Huit ont été arrêtés dans le cadre de l’exploitation minière à Miri, et six personnes ont été inculpées en vertu de l’article 379 du Code pénal pour vol de fournitures d’énergie, selon Hawari. Les personnes inculpées seront emprisonnées pendant huit mois et encourront une amende pouvant aller jusqu’à 1 900 $ par personne.

Ce n’est que le dernier exemple de la lutte de la Malaisie pour traquer les criminels du minage de crypto.

En mars, un mineur de bitcoins dans la ville de Melaka en Malaisie péninsulaire a volé pour 2,2 millions de dollars d’électricité de la société énergétique Tenaga Nasional Berhad.

Le Bornéo malais est beaucoup moins densément peuplé que la Malaisie péninsulaire.

— Nessa Anwar de CNBC a contribué à ce rapport.