La police locale “évalue constamment” la réponse aux tirs de masse – Shaw Local

Les personnes qui ont assisté au Windmill City Festival de Batavia le week-end dernier ont probablement remarqué une sécurité supplémentaire.

Le département “évalue constamment” son approche de la manière dont il gère la sécurité publique lors d’événements communautaires, a déclaré le chef adjoint Shawn Mazza du département de police de Batavia.

“Nous surveillons constamment ce qui se passe, pas seulement localement, mais dans tout l’État”, a-t-il déclaré. «Nous avons des enquêteurs qui surveillent les flux des médias sociaux. Nous recherchons des menaces pour nos événements, de cette façon les forces de l’ordre adoptent une approche plus proactive pour devancer toute menace potentielle avant qu’elle ne se produise.

Le Windmill City Festival a eu lieu quelques jours seulement après qu’un homme armé perché sur un bâtiment de Highland Park a ouvert le feu sur des personnes assistant au défilé du 4 juillet de la ville. Sept personnes ont été tuées et plus de trois douzaines d’autres personnes ont été abattues lors de la fusillade.

Les autorités ont déclaré que le tireur présumé, qui a avoué plus tard avoir tiré, s’est ensuite rendu à Madison, dans le Wisconsin, où il a envisagé de tirer sur d’autres personnes. Police dans Richmond, Virginiele 6 juillet, ont déclaré avoir pu arrêter une fusillade prévue lors d’un feu d’artifice grâce à un tuyau téléphonique qui a conduit à l’arrestation de deux hommes et à la confiscation de plusieurs armes à feu.

Alors que le département du shérif du comté de Kane et les services de police locaux suivent une formation de routine pour se préparer à des fusillades de masse telles que celle du défilé du 4 juillet à Highland Park, les forces de l’ordre locales pourraient à nouveau mettre à jour leurs procédures.

“Nous prenons chaque événement au cas par cas”, a déclaré le shérif du comté de Kane, Ron Hain. “Nous procédons à une évaluation de la menace, où nous examinons la taille d’un événement, le nombre de personnes, le lieu ou l’itinéraire de l’événement, quels sont les points d’accès potentiels pour une activité terroriste, s’il y a eu une menace directe. Si quelqu’un est identifié, nous examinons ses antécédents ou son histoire.

Brian Maduzia, chef de patrouille adjoint au Département de la police de Genève, a déclaré que son département examinerait la manière dont les agents travaillent pour assurer la sécurité des personnes lors de grands événements communautaires. Les stratégies ont changé au fil des ans pour faire face aux menaces, a déclaré Maduzia, soulignant le passage de l’utilisation de barricades en bois à des barricades en ciment pour fermer les rues.

« À la lumière de ce qui s’est passé [in Highland Park], nous allons repenser beaucoup d’événements spéciaux et la façon dont nous utilisons les équipes que nous avons », a-t-il déclaré. “Le tireur était dans une position surélevée, alors peut-être que nous aurions besoin d’avoir notre propre tireur d’élite dans une position surélevée. Ce sont toutes des choses sur lesquelles nous travaillons à la volée maintenant, essayant de comprendre comment nous pouvons mieux sécuriser nos propres festivals. Nous n’avons pas encore discuté de cette décision en termes de mise en scène [officers on top of buildings] lors d’un événement, mais c’est quelque chose que nous examinerons à l’avenir.

Le département de police de St. Charles s’entraîne en permanence pour les situations de tireurs actifs, a déclaré le chef adjoint de la police de St. Charles, Erik Mahan, dans un e-mail.

“Malheureusement, ce type de formation a dû évoluer rapidement ces dernières années avec la complexité accrue de ces événements tragiques”, a déclaré Mahan. “Les événements spéciaux en plein air sont importants pour St. Charles et la sécurité lors de ces événements est quelque chose que nous prenons très au sérieux.”

Selon l’e-mail de Mahan, l’approche du département est centrée sur une planification et une coordination approfondies.

“Lors d’un événement, tout le personnel affecté a ses principales responsabilités ainsi qu’un certain nombre de responsabilités et d’affectations d’urgence”, a déclaré Mahan. « Les événements spéciaux à Saint-Charles sont des opérations « tout le monde sur le pont ». Ils sont principalement coordonnés par notre unité des services spéciaux mais impliquent régulièrement presque tous les membres du commandement, de la patrouille, des enquêtes ainsi que notre personnel non assermenté.

Le département de police de St. Charles travaille également avec des agences extérieures, telles que le SWAT du comté de Kane et le système d’alarme des forces de l’ordre de l’Illinois dans certaines situations, a déclaré Mahan. Le département partage également des informations avec les agences fédérales et étatiques, a-t-il déclaré.

Alors que les services de police locaux assurent la sécurité des événements dans leurs villes, le département du shérif fournit fréquemment un soutien supplémentaire pour une couche de sécurité supplémentaire.

“Lorsqu’une ville organise un événement, nous avons toujours une présence tactique en arrière-plan pour l’activation. À l’ère actuelle des tireurs actifs et du terrorisme intérieur, nous voulons être sur-préparés. Nous ne voulons jamais un incident comme [Highland Park] dans notre communauté. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu », a déclaré Hain.

En plus de préparer la sécurité pour des événements spécifiques, les forces de l’ordre du comté suivent une formation pour les situations de tireur actif.

Hain a déclaré que les adjoints du shérif passent chaque année une semaine dans une base de l’armée du Wisconsin, où ils s’entraînent en simulant une situation de tireur actif.

« Il y a toujours un risque pour [a mass shooting] dans n’importe quel environnement, c’est pourquoi nous organisons des cours de tir actif pour le public, c’est pourquoi nous formons des adjoints à la réponse au tir actif au moins une fois par an », a-t-il déclaré. «Nous avons activé une unité d’entraînement tactique, et nos adjoints suivent une formation à la désescalade et des cours d’armes à feu induites par le stress et d’autodéfense. Ils s’entraînent fréquemment, donc leurs réactions seront beaucoup plus précises et appropriées.

À Batavia, Mazza a déclaré que la formation active des tireurs est désormais “courante” pour toutes les forces de l’ordre, ce qui, selon lui, est une chose à laquelle les communautés devraient s’attendre. Il a déclaré que les officiers de Batavia sont formés pour «neutraliser» une menace dès que possible.

“Nos officiers seraient compétents dans ce qu’ils auraient besoin de faire pour gérer une situation de tir de masse”, a-t-il déclaré. «Nous nous entraînons avec les pompiers et les médecins, car ils doivent tous être sur la même longueur d’onde face à ces cas. Souvent, vous pourriez faire face à de nombreuses victimes, et il est important de comprendre les différents rôles [we] jouer pour obtenir de l’aide là où elle est nécessaire. Ce que vous essayez de faire, c’est d’atteindre une menace avant que cette menace ne puisse nuire à plus de personnes.

Les officiers genevois suivent également une formation annuelle de tireur actif, utilisant les techniques de l’équipe SWAT pour mieux se préparer à de tels événements.

“Tout remonte à Columbine, que nous avons dû repenser nos tactiques de mise en scène et d’attente parce que les équipes SWAT ont un peu de temps avant de pouvoir monter sur scène”, a déclaré Maduzia. «Chaque officier a la responsabilité d’être formé et prêt à intervenir et à arrêter la menace. Il semble que cela puisse arriver n’importe où, et nous sommes préparés à toutes ces situations, et ce depuis des années.

Mais avant qu’un tireur n’ouvre le feu, les responsables ont déclaré que si quelqu’un voyait quelque chose qui pourrait être suspect ou menaçant, signalez-le à la police.

« Nous comptons sur nos citoyens pour obtenir des informations. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose », a déclaré Mazza. “C’est important. Les chances que quelque chose se produise sont faibles, mais il y a toujours une chance, c’est pourquoi les gens devraient nous faire savoir s’ils pensent qu’il y a une menace pour la sécurité. Nous voulons savoir s’il y a un problème de brassage afin que nous puissions enquêter.