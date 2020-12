La police est à la recherche d’un homme qui a été surpris par CCTV en train de tuer brutalement un chat de compagnie à mains nues avant de s’enfuir avec son corps.

Tom cat Toulouse a d’abord été séduit et caressé par la brute, qui est rapidement devenue violente et a commencé à battre l’animal sans défense contre le sol avant de le jeter d’un pont.

La bagarre a alerté le propriétaire de Toulouse, Alex Greenwell, 64 ans, qui a enquêté sur le bruit, mais ce n’est qu’après avoir examiné les images de sécurité que toute l’horreur de l’attaque a été révélée.

Après avoir apparemment tué l’animal bien-aimé, l’homme a récupéré le corps de Toulouse et a sans pitié fourré l’animal de huit ans dans son sac à dos, avant de s’éloigner d’une manière « cool et recueillie ».

Maintenant un Alex au cœur brisé, sa partenaire Elizabeth Liddle et ses trois enfants Fern, 31 ans, Fraser, 30 ans et Elena, 28 ans, demandent à quiconque reconnaît l’homme de contacter la police, après l’attaque de la nuit dernière vers 18h30, à Stratford. Route, Heaton, Newcastle.

Alex, un menuisier à la retraite, a déclaré: « Regarder la vidéosurveillance, c’était comme regarder Texas Chainsaw Massacre.

« C’était complètement impitoyable et je ne sais pas comment je vais jamais surmonter l’horreur de cela.

«J’ai dû regarder mon chat attiré, attaqué, poursuivi et tué sous mes yeux.

« Il a séduit Toulouse et lui a donné un coup, puis il l’a battu et l’a jeté par-dessus la clôture.

« Il a dû penser que c’était fini, mais il l’a ensuite entendu pleurer alors il est monté, a terminé le chat, l’a jeté par-dessus la clôture, puis il l’a pris, l’a fourré dans son sac à dos et a emmené le chat dans son sac à dos.

«Il l’a fait méticuleusement. Il était cool, calme et posé. J’avais entendu l’agitation – pas le chat mais j’ai entendu le cliquetis de la porte – et le temps que je sois là-bas, il ferme son sac.

«Je lui ai demandé ce qu’il faisait et il m’a répondu: » Rien. Je ne fais rien. » Puis il s’est enfui avec Toulouse dans son sac à dos.

«Il parlait bien. Je pensais qu’il avait peut-être volé quelque chose mais je ne m’y serais jamais attendu.

Toulouse faisait vraiment partie de la famille Greenwell, et Alex essaie maintenant de faire face à la perte.

Il a déclaré: « C’était un chat sympathique et il aimait les gens, alors il n’aurait rien pensé à passer pour un accident vasculaire cérébral.

« Les enfants venaient à la clôture pour le caresser et lui donner des friandises – je ne peux pas croire que quelqu’un soit capable de faire ça à un être vivant.

« Il faisait partie de moi – un chat et un compagnon formidables et je ne sais pas combien de temps cela va me prendre pour m’adapter à la vie sans lui.

«C’est pour le moins bouleversant.

Le sergent de quartier Craig Brown, de la police de Northumbria, a déclaré: « Nous avons examiné la vidéosurveillance qui montre l’attaque et c’est vraiment horrible et non provoqué.

« Il ne semble pas que Toulouse ait survécu à l’épreuve et il est encore plus bouleversant pour le propriétaire que le délinquant ait ensuite enlevé le corps.

«Les cas de cruauté envers les animaux relèvent de la police et nous traitons cette attaque comme une infraction pénale.

« Nous savons que cela suscitera des inquiétudes parmi les propriétaires d’animaux de compagnie et la communauté en général, et nous tenons à vous assurer que nous prenons cela au sérieux.

«Aujourd’hui, nous diffusons la vidéosurveillance d’un homme à qui nous devons parler et nous demandons à quiconque sait qui il est de nous contacter.

Quiconque connaît l’homme ou détient des informations susceptibles d’aider la police doit le signaler en ligne sur le site Web de la police de Northumbria en citant le journal 860 10/12/20.

Vous pouvez également appeler la police au 101 ou contacter une organisation caritative indépendante Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.