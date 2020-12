La police, les pompiers, les enseignants et les employés de l’épicerie seront parmi les prochains en ligne pour une allocation de vaccin COVID-19, a décidé dimanche un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention.

Le comité a voté par 13 contre 1 pour recommander que la phase 1b inclue les personnes de 75 ans et plus et les travailleurs essentiels de première ligne. La phase 1c comprendra les personnes âgées de 65 à 74 ans et les personnes âgées de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé à haut risque ainsi que d’autres travailleurs essentiels.

Le panel a passé la journée à discuter de quisuivre les travailleurs de la santé de première ligne et les personnes des établissements de soins de longue durée dans la réception des vaccins, une deuxième phase qui pourrait débuter en février.

Il existe actuellement deux vaccins COVID-19 utilisés aux États-Unis. Le vaccin Pfizer / BioNTech a été autorisé par la Food and Drug Administration le 11 décembre. Le vaccin Moderna a été autorisé vendredi et devrait commencer à arriver dans les hôpitaux lundi.

La question de savoir qui devrait venir ensuite n’est pas facile, a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires du CDC.

« Il sera difficile de choisir qui recevra le vaccin », a-t-elle déclaré au Comité consultatif sur les pratiques de vaccination alors qu’il commençait ses délibérations dimanche matin. Le comité est chargé de faire des recommandations sur qui reçoit quels vaccins et quand.

Les États-Unis ont créé un plan de vaccination par étapes pour le coronavirus car il n’y aura pas assez de vaccin au début du déploiement.

La phase 1a comprend les travailleurs de la santé de première ligne et les personnes dans les établissements de soins de longue durée.

« Les travailleurs essentiels sont à haut risque en raison de l’exposition, du fait d’être en contact avec d’autres, dans l’exercice de leurs fonctions. La prévention de la maladie chez les travailleurs essentiels peut réduire la transmission à d’autres », a déclaré le Dr Kathleen Dooling, un médecin du CDC qui est co -directeur du groupe de travail ACIP COVID-19 Vaccins

Ces travailleurs sont considérés comme essentiels au fonctionnement de la société et courent un risque considérablement plus élevé d’exposition au SRAS-Co / V-2, le virus qui cause le COVID-19. Ils comprennent environ 30 millions de personnes et comprennent ces groupes:

Premiers intervenants tels que les pompiers, la police

Enseignants, personnel de soutien, personnel de garderie

Travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture

Ouvriers manufacturiers

Agents de correction

Employés du service postal américain

Travailleurs du transport en commun

Employés d’épicerie

La phase 1c comprendrait les personnes de 65 à 74 ans, les personnes de 16 à 64 ans qui ont des problèmes de santé à haut risque et les travailleurs essentiels non recommandés dans la phase 1b.

Ces autres travailleurs essentiels comprennent environ 57 millions de personnes et comprendraient:

Agents de santé publique

Travailleurs du transport et de la logistique

Travailleurs des services alimentaires

Ouvriers du bâtiment

Travailleurs de la finance

Travailleurs des TI et des communications

Travailleurs de l’énergie

Travailleurs des médias

Travailleurs juridiques

Ingénieurs en sécurité publique

Travailleurs de l’eau et des eaux usées

Les conditions médicales avec des preuves suffisantes pour avoir été associées à une maladie grave à COVID-19 comprennent:

Obésité

Diabète de type 2

MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique

Problème cardiaque

Maladie rénale chronique

Centre

État immunodéprimé suite à une greffe d’organe solide

Drépanocytose

Grossesse

Fumeur (actuel ou ayant des antécédents de tabagisme)

La phase 2 inclurait toutes les personnes de 16 ans et plus qui n’étaient pas en phase 1 et qui sont recommandées pour la vaccination. Cela signifie des personnes de 16 ans et plus souffrant de problèmes de santé à haut risque.

Les stocks de vaccins étant initialement limités, la phase 1b ne devrait pas commencer avant février.

L’opération Warp Speed, l’accélérateur de vaccin et de traitement COVID-19 de la Maison Blanche, a annoncé qu’elle prévoyait de distribuer 20 millions de doses en décembre, puis 60 millions en janvier et 100 millions d’ici février. Cela représente un total de 180 millions de doses à la fin du mois de février, ce qui signifie que 90 millions de personnes seraient entièrement vaccinées car les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna nécessitent deux doses.

On ne sait pas exactement comment les 20 millions de doses seront distribuées d’ici la fin du mois. La semaine dernière, un total de 2,9 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech a été distribué. La semaine prochaine, 2 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer seront distribuées avec 5,9 millions de doses de vaccin Moderna.

D’autres vaccins sont en préparation. Un autre candidat, de Johnson & Johnson, a pleinement inscrit son essai humain à grande échelle jeudi et prévoit de publier ses premières données de sécurité et d’efficacité en janvier.

Un quatrième, créé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, a quelques semaines de retard, et un cinquième candidat, par le développeur de vaccins Novavax de Gaithersburg, Maryland, devrait commencer prochainement son essai majeur aux États-Unis.

Si tous ou la plupart de ceux-ci se réalisent, il devrait y avoir beaucoup de vaccins d’ici la fin de l’été prochain pour couvrir tous les Américains qui en veulent un.

Contributeur: Karen Weintraub