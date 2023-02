La police laxiste des codes du bâtiment en Turquie signalée avant le séisme

Commentez cette histoire Commentaire

ISTANBUL – La Turquie a pendant des années tenté le destin en n’appliquant pas les codes de construction modernes tout en permettant – et dans certains cas, en encourageant – un boom immobilier dans les zones sujettes aux tremblements de terre, selon les experts. L’application laxiste, contre laquelle les experts en géologie et en ingénierie ont longtemps mis en garde, fait l’objet d’un examen approfondi à la suite des tremblements de terre dévastateurs de cette semaine, qui ont rasé des milliers de bâtiments et tué plus de 20 000 personnes en Turquie et en Syrie.

“Il s’agit d’une catastrophe causée par une construction de mauvaise qualité, pas par un tremblement de terre”, a déclaré David Alexander, professeur de planification d’urgence à l’University College de Londres.

Il est de notoriété publique que de nombreux bâtiments dans les zones frappées par les deux tremblements de terre massifs de cette semaine ont été construits avec des matériaux et des méthodes de qualité inférieure et n’étaient souvent pas conformes aux normes gouvernementales, a déclaré Eyup Muhcu, président de la Chambre des architectes de Turquie.

Il a dit que cela comprend de nombreux bâtiments anciens, mais aussi des appartements construits ces dernières années – près de deux décennies après que le pays a mis ses codes de construction aux normes modernes. “Le parc immobilier de la région était faible et pas solide, malgré la réalité des tremblements de terre”, a déclaré Muhcu.

Le problème a été largement ignoré, ont déclaré les experts, car le résoudre serait coûteux, impopulaire et freinerait un moteur clé de la croissance économique du pays.

Certes, les tremblements de terre consécutifs qui ont démoli ou endommagé au moins 12 000 bâtiments étaient extrêmement puissants – leur force amplifiée par le fait qu’ils se sont produits à faible profondeur. Le premier séisme de magnitude 7,8 s’est produit à 4h17 du matin, rendant encore plus difficile pour les gens de s’échapper de leurs bâtiments alors que la terre tremblait violemment. Et le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu des « lacunes » dans la réponse du pays.

Mais les experts ont déclaré qu’il existe une montagne de preuves – et de décombres – indiquant une dure réalité sur ce qui a rendu les tremblements de terre si meurtriers : même si la Turquie a, sur le papier, des codes de construction qui répondent aux normes actuelles d’ingénierie sismique, ils sont trop rarement appliqués, expliquant pourquoi des milliers de bâtiments se sont effondrés.

Dans un pays sillonné de failles géologiques, les gens sont nerveux quant au moment et à l’endroit où le prochain tremblement de terre pourrait frapper – en particulier à Istanbul, une ville de plus de 15 millions d’habitants qui est vulnérable aux tremblements de terre.

Depuis la catastrophe, le ministre de la justice d’Erdogan a déclaré qu’il enquêterait sur les bâtiments détruits. “Ceux qui ont été négligents, fautifs et responsables de la destruction suite au tremblement de terre répondront devant la justice”, a déclaré jeudi Bekir Bozdag.

Mais plusieurs experts ont déclaré que toute enquête sérieuse sur la racine de la faible application des codes du bâtiment doit inclure un examen attentif des politiques d’Erdogan, ainsi que des responsables régionaux et locaux, qui ont supervisé – et promu – un boom de la construction qui a contribué à stimuler la croissance économique.

Peu de temps avant les dernières élections présidentielles et parlementaires de Turquie en 2018, le gouvernement a dévoilé un vaste programme visant à accorder l’amnistie aux entreprises et aux individus responsables de certaines violations des codes de construction du pays. En payant une amende, les contrevenants pourraient éviter d’avoir à mettre leurs bâtiments aux normes. De telles amnisties ont également été utilisées par les gouvernements précédents avant les élections.

Dans le cadre de ce programme d’amnistie, l’agence gouvernementale responsable de l’application des codes du bâtiment a reconnu que plus de la moitié de tous les bâtiments en Turquie – représentant quelque 13 millions d’appartements – n’étaient pas conformes aux normes en vigueur.

Les types d’infractions citées dans ce rapport par le ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme étaient très variées, y compris des maisons construites sans permis, des bâtiments qui ajoutaient des étages supplémentaires ou agrandissaient des balcons sans autorisation, et l’existence de soi-disant maisons de squatters habitées par des personnes à faible revenu. familles à revenus.

Le rapport n’a pas précisé combien de bâtiments enfreignaient les codes liés à la résistance aux tremblements de terre ou à l’intégrité structurelle de base, mais la réalité était claire.

“L’amnistie de la construction ne signifie pas que le bâtiment est solide”, a déclaré l’actuel chef du ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme, Murat Kurum, en 2019.

En 2021, la Chambre des ingénieurs géologues de Turquie a publié une série de rapports soulevant des signaux d’alarme sur les bâtiments existants et les nouvelles constructions en cours dans les zones rasées par les tremblements de terre de cette semaine, notamment Kahramanmaras, Hatay et Osmaniye. La Chambre a exhorté le gouvernement à mener des études pour s’assurer que les bâtiments étaient conformes au code et construits dans des endroits sûrs.

Un an plus tôt, la Chambre avait publié un rapport qui qualifiait directement de dangereuses les politiques « d’amnistie des bidonvilles, d’amnistie de la construction » et avertissait que « l’indifférence à la culture de la sécurité en cas de catastrophe » conduirait à des décès évitables.

Depuis 1999, lorsque deux puissants tremblements de terre ont frappé le nord-ouest de la Turquie, près d’Istanbul – le plus fort tuant quelque 18 000 personnes – les codes de construction ont été renforcés et un processus de rénovation urbaine est en cours.

Mais les mises à niveau ne se produisent pas assez rapidement, en particulier dans les villes les plus pauvres.

Selon Muhcu, président de la Chambre des architectes du pays, les constructeurs utilisent généralement des matériaux de qualité inférieure, embauchent moins de professionnels pour superviser les projets et ne respectent pas diverses réglementations afin de réduire les coûts.

Il a déclaré que la soi-disant “paix de la construction” du gouvernement turc introduite avant les élections générales de 2018 comme moyen de sécuriser les votes a, en fait, légalisé les bâtiments dangereux.

“Nous le payons avec des milliers de morts, la destruction de milliers de bâtiments, des pertes économiques”, a déclaré Muhcu.

Même les nouveaux immeubles annoncés comme sûrs ont été ravagés par le tremblement de terre.

Dans la province de Hatay, où le nombre de victimes était le plus élevé et où une piste d’aéroport et deux hôpitaux publics ont été détruits, le survivant Bestami Coskuner a déclaré avoir vu de nombreux nouveaux bâtiments, même de nouveaux « clinquants » s’être effondrés.

À Antakya, une ville historique de Hatay, un immeuble de 12 étages avec 250 unités qui a été achevé en 2013 s’est effondré, laissant un nombre incalculable de morts ou toujours piégés vivants. La résidence Ronesans était considérée comme l’un des bâtiments “de luxe” de la région, selon les médias turcs, et elle était annoncée comme “un coin de paradis” sur les réseaux sociaux.

Un autre bâtiment détruit à Antakya est le Guclu Bahce, dont la construction a commencé en 2017 et a ouvert en grande pompe en 2019 lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le maire de Hatay et d’autres responsables locaux, selon le site Web de vérification des faits Dogrulukpayi.

À Malatya, les appartements flambant neufs d’Asur, présentés comme antisismiques dans les publicités, ont été endommagés lors du premier tremblement de terre, mais les habitants s’en sont sortis indemnes. Selon une vidéo diffusée sur TikTok et vérifiée par le site Web de vérification des faits Teyit, certains résidents qui sont retournés dans le bâtiment pour récupérer leurs affaires ont réussi une deuxième évasion chanceuse lorsque le deuxième tremblement fort a frappé, provoquant le glissement du bâtiment vers un côté.

La dévastation à travers la Turquie survient à un moment sensible pour le président Erdogan, qui fait face à des élections parlementaires et présidentielles difficiles en mai dans un contexte de ralentissement économique et d’inflation élevée.

Erdogan vante régulièrement le boom de la construction dans le pays au cours des deux dernières décennies, y compris de nouveaux aéroports, routes, ponts et hôpitaux, comme preuve de son succès pendant plus de deux décennies au pouvoir.

Lors de sa tournée de la dévastation mercredi et jeudi, Erdogan s’est engagé à reconstruire les maisons détruites dans l’année.

“Nous savons comment faire ce métier”, a-t-il déclaré. « Nous sommes un gouvernement qui a fait ses preuves sur ces questions. Nous allons.”