La police largue la bombe de Mick Carter qui change la vie dans EastEnders

Les habitants d’ALBERT Square ont été choqués d’apprendre que Mick Carter avait disparu en mer.

La police arrive bientôt à Walford avec des nouvelles choquantes dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Bbc

Mick a disparu en mer le jour de Noël[/caption] Bbc

Linda le pleure[/caption] Bbc

Mais la police lâche bientôt une bombe sur elle[/caption]

Alfie Moon (joué par Shane Richie) essaie de remonter le moral de Linda Carter (Kellie Bright).

Des semaines se sont écoulées depuis que la propriétaire de The Vic a perdu son mari, Mick Carter.

Comme les téléspectateurs de BBC One s’en souviendront, Mick a été perdu en mer depuis le jour de Noël après avoir tenté de sauver Linda et Janine Butcher de la noyade.

Dans les scènes dues à l’air, Alfie rassemble les amis de Mick pour surprendre Linda avec une veillée au bar pour Mick.

Malheureusement, la police interrompt l’événement avec des nouvelles dévastatrices sur Mick Carter.

Que vont-ils annoncer ?

Avant cela, Linda avait accusé Alfie de ne pas se soucier de la mort de Mick.

Tout a commencé quand il a réussi à chiper les clés du pub à Denise Fox et avec un peu d’aide de Patrick Trueman.

Les deux hommes ont décidé de relancer les affaires au Vic mais ont été pris en flagrant délit par Denise.

Alfie a plus tard une idée et décide d’organiser une fête d’été dans le pub pour bannir le blues de janvier et faire sonner les caisses.

Sharon Watts apprend que le Vic est à nouveau ouvert et passe un appel.

Linda fait irruption dans le pub alors qu’Alfie commence à penser qu’il a touché le jackpot avec des choses qui se passent brillamment dans le bar.

Accusé de ne pas se soucier de Mick ou de sa douleur, Alfie décide d’organiser une veillée pour le propriétaire de Vic, comme mentionné ci-dessus.

Mick a essayé de célébrer Noël avec sa famille lorsque Shirley Carter a exposé sa femme de l’époque, Janine Butcher.

Janine avait comploté derrière son dos et avait presque tué Linda pour tenter de l’éloigner de Mick.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Cela l’a amené à réaliser que Linda était faite pour lui, mais les amoureux d’enfance n’ont jamais eu la chance de donner une autre chance à leur mariage.

Mick est-il vivant ?

Bien que cela reste à voir, Linda devra peut-être s’adapter à un tout nouveau chapitre sans son amour perdu.

Comment cela va-t-il se dérouler ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Alfie essaie de remonter le moral de Linda[/caption] Bbc

Mais comment va-t-elle s’en sortir ?[/caption]