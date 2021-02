Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu’un homme a été agressé et laissé pour mort à Stevenage.

La victime, 31 ans, a été retrouvée dans un état critique vendredi soir par des policiers qui avaient été appelés sur les lieux par « crainte pour son bien-être ».

L’homme a reçu des soins d’urgence par des ambulanciers paramédicaux sur le bord de la route avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital Lister – mais malheureusement, il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée.

La victime du meurtre n’a pas encore été identifiée et nommée par la police

Un porte-parole de la police du Hertfordshire a déclaré qu’une enquête à grande échelle avait été ouverte par des détectives de l’équipe des crimes majeurs du Bedfordshire, du Hertfordshire et du Cambridgeshire.

L’inspecteur-détective Justine Jenkins a déclaré: « Nous poursuivons un certain nombre de pistes d’enquête, mais nous demandons également à tout témoin ou à toute personne disposant d’informations sur ce qui s’est passé de nous contacter.

« Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu’un homme a été attaqué à Stevenage.

La police a été appelée à Meadow Way, Stevenage à 21h15 vendredi soir en raison de préoccupations pour le bien-être d’un homme de 31 ans de Stevenage.

« Les ambulanciers paramédicaux ont emmené l’homme à l’hôpital Lister où il a été malheureusement déclaré décédé peu de temps après son arrivée.

«Un garde des lieux reste en place à Meadow Way pendant que les enquêtes se poursuivent.

Un examen post mortem doit être effectué sur le corps de l’homme pour établir les blessures qui ont causé sa mort et une enquête sera ouverte et ajournée plus tard la semaine prochaine.

La victime du meurtre n’a pas encore été identifiée et nommée par la police.

Toute personne disposant d’informations peut contacter la police au 101.