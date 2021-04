La POLICE a lancé une chasse désespérée pour deux filles âgées de 14 et 16 ans et un garçon de 14 ans après leur disparition ensemble la nuit dernière.

Leona Derbyshire, 14 ans, Matej Bulander, 14 ans, et Allyx Queen, 16 ans, ont été vus pour la dernière fois dans la région de Chorley Road, Lancashire, à 20h30 le 20 avril.

Leona Derbyshire, 14 ans, est décrite par la police comme ayant une silhouette mince, avec de longs cheveux bruns et des yeux bleus Crédits: Police du Lancashire

Allyx Queen, 16 ans, est la plus âgée des trois adolescents disparus Crédits: Police du Lancashire

Matej Bulander, 14 ans, a été vu pour la dernière fois portant un survêtement Nike gris et des baskets Nike blanches Crédits: Police du Lancashire

Le trio a des liens avec Blackburn, Coventry et Londres, selon South Police.

Leona est une femelle blanche de 5 pi 5 po de forme silmeuse, aux longs cheveux bruns et aux yeux bleus.

Elle a été vue pour la dernière fois portant des bas gris North Face, avec un haut Adidas gris, des baskets Air Max blanches avec une coche noire et un manteau noir avec une capuche en fourrure.

Matej, un homme blanc de 5 pi 1 po, également de taille mince, a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il a été vu pour la dernière fois avec un haut et un bas de survêtement Nike gris et un gilet gris foncé avec des chaussures de sport Nike blanches.

Allyx, la plus ancienne des trois, est de corpulence moyenne, avec des cheveux châtain foncé et des yeux marrons. Elle portait des bas gris, un haut Nike gris plus foncé et des chaussures McQueen noires brillantes.

Le PC Mark Price, de la police du sud, a déclaré: «Nous sommes préoccupés par le bien-être de ces trois enfants et nous devons les retrouver le plus rapidement possible. J’invite également Leona, Matej et Allyx, s’ils voient cet appel, à prendre contact avec la police pour nous faire savoir que vous allez bien. «

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police en appelant le 101, en citant le journal 1545 du 20 avril 2021.