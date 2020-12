La police est aujourd’hui à la recherche d’un adolescent disparu de Humberside qui a disparu le jour de Noël avec un homme que sa famille prétend être « très dangereux » et qui pourrait se faire passer pour elle en ligne.

Chloe Fewster, 19 ans, a été vue pour la dernière fois il y a 72 heures dans le quartier de Cranbrook Avenue à Hull, East Yorkshire, le 25 décembre.

Plusieurs personnes, y compris ses proches, pensent que Mlle Fewster a disparu avec un homme, qui est peut-être son petit ami, bien que cela n’ait pas encore été confirmé par la police de Humberside.

Dans les heures qui ont précédé sa dernière vue, Chloé a écrit une publication cryptique sur Facebook d’une photo d’elle-même et d’un homme sans nom portant des masques de beauté avec la légende: « Mon amour ».

Des amis ont affirmé avoir été en contact avec elle sur Facebook et Snapchat depuis sa disparition il y a trois jours.

Mais la mère de Chloé, Kerry, a déclaré hier soir: « Je sais que les gens peuvent penser qu’ils ont parlé à Chloé sur les sites de médias sociaux, mais honnêtement, il contrôle ses médias sociaux, je pensais que je lui envoyais un message pendant une semaine et elle répondait quand tout le temps qu’il était m’envoyant un message en me faisant passer pour Chloé en disant qu’elle va bien quand elle n’allait pas du tout qu’elle fera et agira ». Elle a ajouté: «S’il vous plaît, ne vous laissez pas berner par lui».

Chloe Fewster, 19 ans, a été vue pour la dernière fois il y a 72 heures à Hull, East Yorkshire, le 25 décembre et serait avec un homme, non nommé par la police.

Quelques heures avant sa disparition, Chloé a partagé cette publication Facebook d’elle-même avec un homme avec la légende: « Mon amour »

Et dans un autre article de ce matin, il a déclaré: « Si quelqu’un pense avoir été fidèle à Chloé en ne me donnant aucune information sur sa localisation ou à la police – la meilleure chose à faire est de le transmettre car elle est seule avec un homme très dangereux. ».

Hier, la police de Humberside a fait appel directement à l’adolescent disparu pour qu’il prenne contact.

L’inspecteur-détective Simon Vickers a déclaré: « Je voudrais faire appel à Chloé pour qu’elle prenne contact avec nous.

«Chloé, tu n’as pas besoin d’être gênée, nous voulons juste te parler pour nous assurer que tu vas bien.

«Veuillez m’appeler au numéro de personne disparue 07464 986290 ou si c’est plus simple, vous pouvez appeler le 101 ou le 999 et vous faire connaître auprès de notre gestionnaire d’appels.

«Je tiens à remercier tous ceux qui ont fourni des informations sur les allées et venues de Chloé et tous ceux qui ont partagé notre appel.

« La réponse a été phénoménale et tant de personnes ont été très généreuses en donnant de leur temps pendant la période des vacances pour essayer de nous aider à localiser Chloé.

« Nous voulons rassurer tous ceux qui craignent de continuer nos recherches jusqu’à ce que nous parlions ou voyions Chloé directement et que nous soyons convaincus qu’elle est vraiment en sécurité et en bonne santé ».

Chloé a été vue pour la dernière fois dans le quartier de l’avenue Cranbrook à Hull (photo) vers 19h30 le jour de Noël. Elle mesure environ 5 pieds 5 pouces, taille mince avec de longs cheveux bruns

Toute personne ayant des informations doit appeler la police de Humberside au 101 en citant le journal 160 du 26/12/2020.

La police dit vouloir lui parler directement pour savoir qu’elle est en sécurité et bien avant d’interrompre sa fouille.