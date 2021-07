La police lance la chasse à deux filles de 16 ans qui ont disparu « ensemble » et sont portées disparues depuis QUATRE jours

La POLICE recherche désespérément deux adolescents portés disparus depuis lundi.

Daniella et Paige, toutes deux âgées de 16 ans, ont été vues pour la dernière fois dans la région de Lincoln, Lincs., il y a quatre jours.

Daniella et Paige, toutes deux âgées de 16 ans, ont été vues pour la dernière fois dans la région de Lincoln il y a quatre jours Crédit : Police du Lincolnshire

On pense qu’ils pourraient être ensemble Crédit : Police du Lincolnshire

On pense qu’ils pourraient être ensemble.

Paige est décrite comme mesurant 5 pieds 6 pouces avec une silhouette mince et de longs cheveux bruns raides.

Daniella mesure 5 pieds 4 pouces avec des cheveux bruns mi-longs.

Elle a été vue pour la dernière fois vêtue d’un t-shirt noir et de leggings, et a peut-être porté une courte robe noire et un sac à bandoulière bleu pâle.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle se trouve est priée d’appeler la police du Lincolnshire 101 en citant le numéro d’incident 369, le 26 juillet.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Thesun.co.uk est votre destination de prédilection pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.