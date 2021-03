La police kényane utilise Twitter pour se faire connaître comme des combattants du crime, pas comme des meurtriers

NAIROBI – Au début, ce n’est pas clair: lisons-nous un roman sur de vrais crimes ou sommes-nous sur Twitter?

«Le père de 45 ans, un artisan local de Jua Kali, était allé chez son fils pour s’enquérir de son absentéisme habituel», commence le scénario, utilisant un terme swahili pour quelqu’un qui travaille au soleil.

Il fait irruption dans la chambre de son fils de 21 ans, « seulement pour le voir profiter d’un moment romantique avec une femme ».

Nous sommes, en fait sur Twitter, et c’est le rapport de la très réputée Direction des enquêtes criminelles (DCI) du Kenya. Et pourtant, la langue ne fait que devenir plus florale, voire shakespearienne.

Il y aurait un coup de couteau patricidaire. Le vieil homme ne meurt pas seulement: il a «saigné abondamment et s’est glissé dans sa mort». Notre narrateur nous assure que le jeune homme est en garde à vue alors qu’il a échappé à une « foule en colère ».

Ces derniers mois, le Compte Twitter de la direction est devenu l’un des supports de lecture les plus intéressants du Kenya. Le réalisateur, George Kinoti, le meilleur détective du pays, a expliqué sans ambages pourquoi.

«Au Kenya, la police a longtemps été considérée comme des meurtriers. Voyez-vous un policier? Vous courez. Rien de bon ne pouvait en sortir », a-t-il déclaré. « Si nous voulons la confiance du public, nous devons leur montrer que nous ne sommes pas tous comme ça – nous travaillons pour eux. »

Pendant la pandémie, l’indignation suscitée par la violence policière n’a fait que grandir ici. Au moins 20 personnes sont mortes en appliquant un couvre-feu en vigueur depuis 11 mois. La plupart ont été brutalement battus à coups de matraque. Un garçon de 13 ans a été abattu sur son balcon alors qu’il était assis là avec sa mère.

Des policiers surveillent l’entrée du siège de DCI à Nairobi le 2 février. Pendant la pandémie, l’indignation suscitée par les meurtres commis par la police au Kenya n’a fait qu’augmenter. (Luis Tato pour le Washington Post)

Utiliser le badge comme une licence pour l’impudence n’est pas nouveau. Depuis 2007, au moins 778 personnes ont été assassinées ou «disparues» par la police au Kenya. selon Missing Voices, un groupe qui suit les rapports officiels et autres d’exécutions extrajudiciaires. 166 d’entre eux étaient l’année dernière. Selon l’Autorité kényane indépendante de surveillance de la police, le nombre de policiers condamnés pour ces meurtres se situe à un chiffre.

La force, avec ses nombreuses branches, y compris la DCI, ne s’est pas sensiblement réformée depuis l’époque coloniale, a reconnu Kinoti, lorsque les seigneurs britanniques l’ont utilisée pour maîtriser les soulèvements. Les sondages montrent que plus de la moitié des Kenyans pensent que la police est une menace, pas un service.

En d’autres termes, la police a un travail de relations publiques sérieux à faire.

Les agents de police travaillent sur des rapports et des publications sur les réseaux sociaux au service de la communication de la DCI. Le compte Twitter du conseil compte près de 700 000 abonnés. Un policier prend les appels le 2 février au nouveau centre d’appels de DCI à Nairobi. Le centre d’appels vérifie les dizaines de conseils pratiques qu’il reçoit quotidiennement, principalement via Twitter. (Luis Tato pour le Washington Post)

C’est là que le recomptage à indice d’octane élevé recherche les auteurs présumés d’« actes odieux », tels que les abus sexuels sur des enfants, rites de circoncision terriblement ratés, ou hacher et brûler le corps de la victime du meurtre de quelqu’un, entre.

Jonah Kimani, 29 ans, est l’homme derrière le clavier, tweetant à un public qui est récemment passé à près de 700000.

Kimani a un penchant pour le scandale, ce qui se reflète en partie dans son choix un jour récent de porter un costume marron dans la tradition de l’une de ses idoles, Barack Obama. Dans ses temps libres, il renforce son vocabulaire en écoutant d’autres orateurs préférés, comme l’écrivain nigérian Chimamanda Ngozi Adichie.

«Les Kenyans de haut en bas ont adopté Twitter comme leur source d’information», a déclaré Kimani, qui rêvait autrefois de devenir journaliste mais a fini par devenir policier. «Ce que j’ai appris, c’est que les gens veulent de l’excitation. Vous devez nourrir vos followers. C’est ainsi que le mot sort. «

Un policier en charge du centre d’appels fait défiler le fil Twitter de la direction sur un écran tactile. (Luis Tato pour le Washington Post)

Kinoti, le directeur, le saurait. Avant de prendre le poste de détective supérieur, il était porte-parole de l’inspecteur général de police, connu pour son accessibilité.

Il sait également une chose ou deux sur la répression policière dramatique: lorsque des terroristes ont pris d’assaut un hôtel de luxe et un complexe de bureaux à Nairobi en 2019 et ont pris des dizaines d’otages, il s’est précipité enfermé et chargé et est resté à l’intérieur pendant 18 heures jusqu’à la fin du siège. Il raconte parfois l’histoire de la façon dont il a été abattu 28 fois au cours d’un tentative d’assassinat en 2005.

Sous sa direction, l’équipe de relations publiques est passée à huit, tous âgés de moins de 35 ans. Quelques autres travaillent dans un nouveau centre d’appels dans un couloir ennuyeux, où des dizaines de conseils utiles arrivent chaque jour, principalement via Twitter.

«De nombreuses informations se glissent directement dans nos DM, d’autant plus que nous tweetons plus souvent», a déclaré l’inspecteur Michael Mugo, qui dirige l’équipe. « Je voudrais penser que nous avons rendu la lutte contre la criminalité plus accessible aux gens en parlant leur langue. »

Les Kenyans sont célèbres en ligne. Le hashtag #KOT – Les Kenyans sur Twitter – est une force culturelle et politique. À en juger par le genre de commentaires que Kimani reçoit sur ses messages, il pense que cela pourrait être une bonne force en conjonction avec le travail de détective de son agence.

Cela dit, c’est Twitter.

Après un post récent a averti les conducteurs de ne pas régler seuls Fender Benders après qu’un homme ait été escroqué pour un demi-million de shillings kényans « coqueluche », et un utilisateur a critiqué le vocabulaire prisé de Mugo et Kimani.

« Je recommande @DCI_Kenya de télécharger Grammarly, » Il a écrit, faisant référence à l’application d’édition populaire. ‘C’est un coup de couteau [sic] connu pour utiliser des mots inappropriés. Qu’est-ce que « hurler ». La dernière fois que j’ai vérifié, c’était censé crier ou pleurer fort. «

Surtout, la DCI espère que plus d’engagement sur Twitter l’aidera à lutter contre la criminalité.

Des membres de l’unité de détective DCI recueillent des échantillons d’un véhicule impliqué dans un crime à Nairobi le 16 février. Michael Mugo et Jonah Kimani prennent des photos de scènes de crime pour leurs besoins de communication tandis qu’un collègue recueille des échantillons. (Luis Tato pour le Washington Post)

Trop souvent, Mugo a le sentiment que son équipe est tweeter à ce sujet un «cerveau qui a échappé à notre filet avec une moustache».

Il veut plus d’exemples des « voisins frappés par le tonnerre qui ont été témoins de l’incident ont informé nos détectives qui ont réagi rapidement et ont obtenu son arrestation. »

« C’est une façon de montrer que nous ne tirons pas simplement sur les gens au hasard », a déclaré Mugo. « Nous voulons montrer qu’il y a justice – que la police fait vraiment quelque chose d’utile. »