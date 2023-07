La police kényane réprime les manifestations du coût de la vie alors que Ruto augmente les impôts

Les dirigeants de l’opposition kenyane, dirigés par le politicien chevronné Raila Odinga, ont organisé les manifestations en partie à cause de la flambée des prix des produits de base, en partie à cause des hausses d’impôts du mois dernier et en partie parce qu’ils allèguent que les élections de l’année dernière ont été volées – bien que les observateurs étrangers aient généralement convenu que l’élection était juste .

Le Kenya est la nation la plus prospère et la plus stable de la région et un allié important des États-Unis en Afrique, où d’autres poids lourds régionaux sont aux prises avec des problèmes plus épineux. Le Nigeria est aux prises avec la corruption, le banditisme et une insurrection islamiste, les relations avec l’Afrique du Sud sont glaciales à cause de ses liens avec la Russie, et la puissance diplomatique éthiopienne a du mal à se remettre d’une guerre civile qui a tué des centaines de milliers de personnes et dévasté son économie.