La police kényane ne signale pas les décès lors des manifestations, 6 tués

NAIROBI, Kenya –

La police kenyane a déclaré qu’elle avait reçu l’ordre de ne pas signaler les décès lors de manifestations contre la hausse du coût de la vie, mais un organisme de surveillance indépendant a déclaré qu’au moins six personnes avaient été abattues par la police mercredi et 27 lors de telles manifestations plus tôt cette année.

Un responsable de la police a déclaré à l’Associated Press qu’on leur avait dit cette semaine de ne signaler aucun décès dans les manifestations que l’opposition politique avait appelées jusqu’à vendredi. Il n’était pas immédiatement clair qui avait émis l’ordre. Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler publiquement. Lors de la manifestation précédente la semaine dernière, la police a confirmé que des policiers avaient tué au moins six personnes.

Alors que la police kenyane est depuis longtemps accusée par des groupes de défense des droits d’avoir recours à une force excessive, les tactiques utilisées sous le gouvernement du président William Ruto, élu l’année dernière, suscitent de plus en plus d’inquiétudes. Un policier a également été vu se faisant passer pour un journaliste lors de la manifestation de mercredi, que le Conseil des médias du Kenya a qualifiée de dangereuse.

« Une chose qui nous préoccupe beaucoup, c’est qu’il y a de plus en plus d’interférences avec la police, où la police reçoit des ordres en dehors du commandement de la police et commence à agir dans l’intérêt de l’exécutif et non dans l’intérêt public », a déclaré jeudi à l’AP le directeur exécutif du chien de garde de l’unité médico-légale indépendante, Peter Kiama.

Le fait de ne pas signaler les décès ou les blessures résultant d’une action de la police dans les 24 heures à l’Autorité indépendante de surveillance de la police créée par le gouvernement est illégal, a déclaré Kiama. Un commissaire de l’IPOA, John Waiganjo, a confirmé jeudi au diffuseur local NTV que l’organisation n’avait « pas reçu les notifications comme nous le devrions, et je pense qu’il est important de le souligner ».

Les données de l’organisation de Kiama, partagées avec l’AP, montrent que 27 personnes ont été tuées par la police lors de trois précédentes manifestations appelées par l’opposition cette année. En outre, l’organisme de surveillance a confirmé six morts par balle par la police mercredi, dont quatre dans la capitale, Nairobi, a déclaré Kiama. Ils essayaient d’en confirmer quatre autres dans diverses régions du pays. L’AP a confirmé mercredi deux morts dans la ville occidentale de Kisumu et a vu au moins trois personnes blessées par balle à Nairobi.

« Il semble que la police cherche à ignorer complètement l’intérêt public, et c’est dangereux pour nous », a déclaré Kiama. « Nous y sommes allés dans les années 90 et avons vu ce qui s’est passé, le problème des agents en civil qui enlèvent des gens sans s’identifier. C’est ce que nous voyons se dérouler. » Cela s’est intensifié ces dernières semaines, a-t-il dit.

La Kenya Medical Association, dans un communiqué publié avant les manifestations de mercredi, a déclaré que ses membres avaient soigné « des centaines de Kenyans blessés et été témoins de dizaines de morts » à la suite des manifestations de ces derniers mois. Le communiqué ne précise pas qui a causé les morts et les blessés.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur, Francis Gachuri, a posé jeudi des questions à la police, affirmant qu’elle dispose d’une indépendance opérationnelle. Une porte-parole de la police n’a pas répondu aux appels.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que plus de 300 personnes avaient été arrêtées lors des manifestations de mercredi et seraient inculpées de crimes, notamment de pillage, de destruction de biens et d’agression contre la police.

Les autorités n’ont pas commenté les morts et les blessés ni répondu aux allégations de témoins selon lesquelles des policiers auraient parfois tiré sur des maisons et se seraient fait passer pour des journalistes.

Mercredi, un journaliste de l’AP a vu un homme qui filmait une vidéo parmi des journalistes s’échapper et s’attaquer à un homme qui se tenait dans un quartier de Nairobi et a crié que des gaz lacrymogènes avaient été lancés dans sa maison et que son enfant s’était évanoui. Des images de l’arrestation montrent que l’homme qui s’attaque est rejoint par des officiers en uniforme et place le civil dans un camion en attente.

« Nous sommes préoccupés par le recours croissant à des agents en civil pour procéder à des arrestations arbitraires de manifestants pacifiques en violation du code de procédure pénale », a déclaré jeudi Amnesty International Kenya dans un communiqué.

Les rapports sur les meurtres et la torture par la police peuvent être sensibles au Kenya, où les chiens de garde ont depuis longtemps mis en garde contre une culture d’impunité. Dans les années 1990, la police a été accusée de réprimer les critiques du président répressif Daniel arap Moi.

L’actuel président, Ruto, fait face à une frustration croissante même de la part de certains des Kenyans qui l’ont élu après avoir promis de réduire le coût de la vie. Les manifestations ont été déclenchées par l’adoption récente d’un projet de loi de finances imposant de nouvelles taxes. Les chefs religieux du Kenya ont exhorté le président à l’abroger, avertissant que les Kenyans sont confrontés à un niveau de désespoir qui « peut facilement inspirer l’insurrection ».

Le Fonds monétaire international a qualifié cette semaine l’approbation de la loi d’étape « cruciale » pour réduire les vulnérabilités de la dette du Kenya.

Dans le cadre des efforts visant à rassurer les partenaires sur les opportunités économiques du Kenya, Ruto a rencontré mercredi la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, alors même que la dernière vague de protestations vidait les rues de Nairobi.

Evelyne Musambi et Brian Inganga ont contribué à ce rapport.