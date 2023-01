La police kenyane arrête un suspect pour le meurtre d’un militant LGBTQ+

La police enquêtant sur la mort d’un militant des droits LGBTQ + dont le corps a été découvert fourré dans un coffre en métal a arrêté un suspect, ont-ils déclaré.

Edwin Chiloba, un créateur de mode et mannequin de 25 ans, a été retrouvé mort au bord de la route plus tôt cette semaine à environ 40 km (25 miles) à l’extérieur de la ville d’Eldoret dans la vallée du Rift, ont rapporté les médias.

“Nous avons un suspect en garde à vue et nous enquêtons sur son rôle dans ce meurtre”, a déclaré Peter Kimulwo, responsable des enquêtes au bureau de la direction des enquêtes criminelles (DCI) à Eldoret.

“Nous le considérons comme un suspect principal car il existe des pistes pointant vers lui et d’autres, mais toutes font l’objet d’enquêtes concluantes”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Kimulwo a déclaré que le suspect était un ami de longue date de la victime, ajoutant que la police recherchait également des personnes vues en train de charger un conteneur métallique dans une voiture au domicile de Chiloba.

“Il est mort d’une mort douloureuse”, a déclaré aux médias un policier non identifié basé à Eldoret.

La commission kényane des droits de l’homme a exhorté la police “à mener des enquêtes rapides et à veiller à ce que les tueurs soient appréhendés et poursuivis”.

“Il est vraiment inquiétant que nous continuions d’assister à une escalade de la violence ciblant les Kenyans LGBTQ+”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Chaque jour, les droits humains des personnes LGBTQ+ sont violés avec peu de conséquences pour les auteurs.”

Les membres de la communauté LGBTQ sont souvent victimes de harcèlement et d’agressions physiques dans la nation chrétienne à prédominance conservatrice. L’homosexualité est taboue au Kenya et dans une grande partie de l’Afrique, et les homosexuels sont souvent victimes de discrimination ou de persécution.

Les tentatives visant à renverser les lois britanniques de l’époque coloniale interdisant l’homosexualité au Kenya se sont avérées infructueuses, et le sexe gay reste un crime passible de peines pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

“Nos sincères condoléances à la famille et aux amis d’Edwin Chiloba, membre éminent de la communauté LGBTQI+ kenyane”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, sur Twitter. “Nous appelons à une pleine responsabilité pour sa mort.”

Le Kenya LGBTQ Feminist Forum dans l’ouest du Kenya, où vivait Chiloba, a déclaré qu’il avait utilisé “la mode pour déconstruire le genre et défendre les droits du groupe marginalisé”.

“Nous voulons savoir en tant que communauté, en tant que Kenyans, ce qui est arrivé à Edwin, pourquoi il a été assassiné et qui a laissé tomber son corps sur les lieux”, a déclaré la directrice des programmes du groupe, Becky Mududa.

La mort de Chiloba survient après qu’un autre militant LGBTQ a été retrouvé assassiné en avril de l’année dernière.