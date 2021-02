Chirindo Chisubi

Alors que Chirindo Chisubi pleurait toujours son mari, elle a été choquée par une question posée par la police enquêtant sur sa mort dans le comté de Kilifi au Kenya, sur la côte de l’océan Indien.

«Cet homme, votre mari, était-il un sorcier? ont-ils demandé à la jeune veuve de 63 ans.

Son mari, Dzuya Chisubi, avait été piraté à mort pour avoir été accusé de pratiquer la sorcellerie.

Mme Chisubi savait que son mari n’avait jamais été sorcier et croyait que le meurtre était dû à autre chose – un différend foncier.

« Je leur ai dit [the police] que depuis que je me suis mariée avec lui, je n’avais jamais rien vu en lui pour montrer qu’il était un sorcier », dit-elle.

La mort de son mari l’a peinée, même si elle pensait qu’elle ne pouvait rien faire.

On lui avait dit que le propre frère du mari avait planifié le meurtre, a-t-elle déclaré à la BBC, affirmant que le tueur à gages avait avoué à la police.

Les deux hommes ont été arrêtés et inculpés. Tous deux ont nié les allégations.

De nombreuses tombes dans le village

La douleur de Mme Chisubi est une expérience familière pour les habitants de Buni Kisimani à Kilifi, dont les relations sont parfois aigries et déchirées en raison de la croyance répandue en la sorcellerie.

Un certain nombre de tombes parsèment le village, dont certaines sont le résultat de meurtres horribles.

Les autorités disent que 150 hommes ont été tués ces deux dernières années à Kilifi

Dans cette région, il n’est pas rare que des malheurs, notamment des maladies courantes ou des décès dans la communauté, soient associés à la sorcellerie.

Souvent, les hommes âgés sont accusés de sorcellerie et blâmés pour ces malheurs. La punition est parfois une mort brutale.

Les victimes sont souvent piratées ou brûlées vives. Certains sont tués par leurs propres parents.

Les croyances traditionnelles coexistent avec le christianisme et l’islam, qui sont les religions dominantes du Kenya. Une enquête du Pew Research Center, menée en 2010, a montré que 11% des Kenyans croyaient en la sorcellerie.

Le gouvernement ne collecte pas de données sur la prévalence de la croyance en la sorcellerie, qui est illégale et entraîne jusqu’à 10 ans de prison, mais les médias locaux rapportent souvent des incidents illustrant la pratique à travers le pays.

Celles-ci incluent souvent le lynchage des personnes soupçonnées de sorcellerie.

La police a déclaré à la BBC que dans le seul comté de Kilifi, plus de 150 hommes âgés ont été tués sur des allégations de sorcellerie au cours des deux dernières années.

Méfiance mutuelle

Naturellement, les vieillards et les femmes du village de Buni Kisimani vivent dans la peur pour leur vie.

Lorsque la BBC est arrivée ici à la fin de l’année dernière, il y avait beaucoup de jeunes hommes, certains sur des boda bodas (motos-taxis), le mode de transport omniprésent dans la région. C’était difficile de repérer un homme âgé.

Les personnes âgées sont souvent accusées des malheurs de la société

Peut-être sans surprise, la mention du nom d’un vieil homme semble soulever des sourcils. L’association des personnes âgées à la sorcellerie crée la peur chez certaines franges de la population.

Mais les personnes âgées et certains de leurs proches vivent également dans la crainte d’être attaqués en raison de telles croyances.

A quelques mètres de la tombe de M. Chisubi dans le village se trouve une autre – celle du père de Mwakoyo Dzayo, tué l’année dernière.

M. Dzayo dit que son père a été tué parce qu’il était soupçonné d’être un sorcier, une allégation qu’il nie.

«Je ne l’ai pas vu, même pas depuis un jour, comme sorcier», dit-il.

Que fait-on à ce sujet?

Les autorités disent avoir arrêté et inculpé 28 personnes pour la mort de vieillards dans la région.

Cependant, l’éclosion de la pandémie de Covid-19 a retardé certains des cas, y compris celui de l’assassinat de M. Chisubi, qui doit revenir devant le tribunal plus tard en février.

Khamisi Mwaguzo, le coordinateur du programme de la Kenya Muslim Youth Alliance, a également essayé d’aller au fond du problème – et dit que tout le monde doit s’impliquer.

Différents groupes se sont réunis pour la réconciliation

Il note que différents groupes au sein de la société se blâment mutuellement pour les problèmes fondés sur des différences religieuses ou culturelles.

Il a rassemblé les groupes pour les enseigner et les réconcilier.

« Certains chrétiens disent que le Kaya [traditional cultural] les dirigeants sont diaboliques, qu’ils sont des gens arriérés.

«Les Kaya disent que les religieux sont la raison pour laquelle la plupart des anciens sont tués», dit-il.

M. Mwaguzo dit que tous les groupes, y compris les chrétiens, les musulmans et les anciens de Kaya « doivent se rassembler, prêcher la paix et enseigner aux habitants qu’il n’y a pas de sorcellerie ici ».

«Les jeunes doivent apprendre à gagner leur vie au lieu de dépendre uniquement des terres appartenant à leurs parents âgés», dit-il.

Litiges fonciers

Un peu plus d’un an après le meurtre du mari de Mme Chisubi, elle espère que justice sera rendue.

Elle ne croit pas que la mort de son mari ait quoi que ce soit à voir avec la sorcellerie, dont il était accusé, mais plutôt un différend sur l’héritage de la terre avec son frère.

« Ils avaient une ferme qui appartenait à leur père, il ne restait plus qu’à trouver un géomètre pour qu’ils partagent la terre », a-t-elle dit.

« » Ce sont les plus jeunes qui ne possèdent pas de terres et qui n’ont pas de moyens décents de gagner leur vie qui sont impliqués dans les crimes. « , Source: Fred Abuga, Description de la source: commandant de la police locale, Image: Fred Abuga, commandant de la police en Rabai, région côtière du Kenya

Selon leurs enquêtes, le commandant de la police de Rabai, Fred Abuga, a déclaré que les conflits fonciers et la soif de richesse rapide étaient la principale cause des meurtres dans la région.

«La racine de tous ces problèmes est liée à la terre. Vous constatez que de nombreux hommes âgés possèdent des titres fonciers.

«Ce sont les plus jeunes qui ne sont pas impliqués dans les questions foncières, qui ne possèdent aucune terre et qui n’ont aucun moyen décent de gagner leur vie quotidienne qui sont impliqués dans les crimes», dit-il.

‘Nous ne sommes pas libres’

Malgré les tentatives de régler le problème, les meurtres n’ont pas diminué.

« Au moment où nous parlons maintenant, l’un de nos aînés à Kaya Chonyi [one of the Kaya sub-groups] se trouve à la morgue de Kilifi », explique Daniel Mwawara Garero, président du conseil local des anciens.

«Même dans l’une des fermes ici, il y a un homme âgé qui a été massacré l’autre jour, donc les tueries continuent et nous vivons dans la peur», dit-il.

Même la famille de Mme Chisubi est toujours inquiète de ce qui s’est passé depuis que son mari a été tué.

«Maintenant, il est en colère contre mes enfants», dit-elle à propos de son beau-frère qui a été libéré après avoir nié les allégations portées contre lui devant le tribunal. L’homme qui a avoué est toujours en prison en attente de jugement.

«On nous demande de quitter notre terre parce que nous parlons trop et que nous ne savons pas ce que signifie trop parler.

« Nous ne l’avons pas signalé [to the police], le tueur est celui qui l’a fait.

«Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas du tout heureux», dit-elle.