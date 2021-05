La police jordanienne disperse les manifestants pro-palestiniens et pro-Hamas qui marchent vers la frontière de la Cisjordanie – Médias

Des témoins ont déclaré à Reuters que la police jordanienne avait tiré des gaz lacrymogènes et tiré en l’air alors qu’elle dispersait un groupe d’environ 500 jeunes, qui se sont éloignés d’un itinéraire prévu pour permettre aux manifestants d’exprimer leur solidarité avec les Palestiniens le long de la frontière.

Selon Reuters, les manifestants se trouvaient à 5 km (3 miles) d’un pont frontalier en face de la ville de Jéricho en Cisjordanie.

La Direction de la sécurité publique jordanienne (PSD) a déclaré aux médias du pays que les forces de sécurité affrontaient des manifestants, qui étaient entrés dans des fermes de la région de Shouneh au sud de la Jordanie et avaient pénétré dans des «propriétés privées». Le PSD a demandé aux manifestants de se comporter de manière ordonnée.

La chaîne de télévision jordanienne Roya a diffusé une vidéo de policiers anti-émeute formant une ligne pour empêcher les gens de marcher vers la frontière. Des milliers de personnes sont venues à la frontière avec la Cisjordanie vendredi, portant des drapeaux palestiniens et criant des chants de soutien au groupe militant palestinien Hamas qui a tiré des roquettes depuis Gaza sur des villes israéliennes.

De nombreux rapports non vérifiés sur les médias sociaux suggèrent que certains Jordaniens ont réussi à pénétrer en Cisjordanie, mais cela n’a pas été confirmé. Des vidéos partagées sur Twitter montrent vraisemblablement des manifestants marchant sur des terres agricoles et dépassant ce qui semble être des cartouches de gaz lacrymogènes gisant sur le sol.

Le peuple jordanien franchit la barrière séparant #Jordan et #Palestine et réussir à entrer dans les territoires palestiniens …#SavePalestinians

Les médias israéliens ont rapporté que les Jordaniens avaient franchi une barrière de police en se rendant à la frontière.

Vendredi également, le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI) Avichay Adraee mentionné que les chars israéliens ont tiré des coups de semonce sur un groupe de manifestants qui est entré en Israël depuis le Liban. Les manifestants sont rentrés au Liban après avoir falsifié la clôture frontalière et incendié la région. Les FDI ont signalé plus tôt que trois roquettes avaient été lancées depuis le territoire libanais et étaient tombées dans la mer Méditerranée.

L’escalade entre Israël et la Palestine s’est intensifiée lundi, se transformant en affrontements de rue entre Israéliens et Palestiniens, ainsi qu’en échange non-stop de missiles.

