La police japonaise découvre des traces de balle près du site de l’assassinat d’Abe

TOKYO (AP) – La police japonaise a déclaré mercredi qu’elle avait trouvé un certain nombre de ce qu’elle croyait être des traces de balles sur un bâtiment près du site de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe la semaine dernière dans l’ouest du Japon, apparemment depuis le premier coup de feu tiré par le puissant d’un suspect. arme artisanale qui a raté de peu Abe.

Abe, le Premier ministre le plus ancien du pays, qui est resté influent même après avoir démissionné il y a deux ans pour des raisons de santé, a été abattu vendredi lors d’un discours de campagne près d’une gare bondée à Nara.

Une balle d’un deuxième coup de feu, tiré quelques secondes après le premier par derrière Abe, l’a mortellement frappé au moment où il se retournait, apparemment en réaction au son explosif initial.

Le suspect, Tetsuya Yamagami, 41 ans, a été arrêté sur place vendredi. Il peut être détenu pour enquête policière jusqu’à trois semaines avant que les procureurs ne décident de l’inculper officiellement de meurtre.

Mercredi, la police a trouvé ce qu’elle pense être plusieurs impacts de balles dans le mur d’un bâtiment à environ 90 mètres (yards) du lieu de l’assassinat. La police a déclaré croire que les balles, ou des fragments de balles, du premier coup de feu ont touché le mur après avoir manqué de peu Abe et percé un véhicule électoral garé à proximité. Les marques de balle sur le mur et dans le véhicule correspondent, a indiqué la police, suggérant qu’elles ont été tirées avec la même arme.

La police a confisqué l’arme artisanale que le suspect a utilisée pour tuer Abe lors de son arrestation. Le pistolet à double canon de 40 centimètres (16 pouces) composé de deux tuyaux en fer a été conçu pour tirer plusieurs balles par tir, a indiqué la police. La police a également confisqué plusieurs autres armes similaires dans l’appartement du suspect.

La police et les médias japonais ont suggéré que l’assassin présumé avait décidé de tuer Abe après avoir vu des informations sur ses liens avec l’Église de l’Unification. Le suspect aurait été bouleversé parce que les dons massifs de sa mère à l’église avaient mis la famille en faillite.

L’assassinat d’Abe a mis en lumière ses liens et ceux de son parti au pouvoir avec l’Église de l’Unification, connue pour ses positions conservatrices et anticommunistes et ses mariages de masse.

Tomihiro Tanaka, chef de la branche japonaise de l’église sud-coréenne, a confirmé lundi que la mère de Yamagami en était membre. Tanaka a déclaré qu’Abe n’était pas membre mais qu’il avait peut-être parlé à des groupes affiliés à l’église.

Cette semaine, la police a inspecté un bâtiment lié à l’église de Nara après que le suspect a déclaré aux enquêteurs qu’il avait testé un pistolet artisanal la veille de l’assassinat pour déterminer sa puissance. Ils ont trouvé plusieurs trous dans le mur d’un bureau non lié à côté, que le suspect aurait pu croire faire partie de l’église, a indiqué la police.

L’assassinat d’Abe a ébranlé le Japon, l’un des pays les plus sûrs au monde avec certaines des lois les plus strictes sur les armes à feu. La police a reconnu d’éventuelles défaillances dans la garde d’Abe et a annoncé son intention de mettre en place un groupe de travail pour revoir les procédures de sécurité.

Des centaines de personnes, dont certaines en costumes sombres formels, ont rempli les trottoirs devant le temple Zojoji au centre-ville de Tokyo pour faire leurs adieux à Abe, dont les opinions nationalistes ont conduit les politiques conservatrices du parti au pouvoir.

Mari Yamaguchi, Associated Press