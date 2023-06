La police japonaise affirme que des failles dans la sécurité de base ont permis à l’attaquant de lancer une bombe artisanale sur le Premier ministre

TOKYO (AP) – L’agence de police nationale du Japon a déclaré jeudi dans un rapport que des failles dans la sécurité de base telles que l’absence de détecteurs de métaux et de contrôles des sacs permettaient à un attaquant d’entrer dans une foule de campagne sans se faire remarquer et de lancer une bombe artisanale sur le Premier ministre Fumio Kishida en avril. .

La bombe est tombée près de Kishida et il a été repoussé par la police spéciale avant d’exploser et il n’a pas été blessé.

Un suspect, Ryuji Kimura, 24 ans, a été arrêté sur les lieux de l’attaque du 15 avril dans le port de pêche de Saikazaki dans la préfecture occidentale de Wakayama, où Kishida s’apprêtait à prononcer un discours de campagne pour un candidat local.

Kimura reste en garde à vue et subit une évaluation mentale approuvée par le tribunal jusqu’au 1er septembre.

Certaines des personnes présentes au rassemblement électoral, qui appartenaient pour la plupart à la communauté des pêcheurs, ont déclaré avoir été surprises par les mesures de sécurité lâches, telles que l’absence de contrôle des sacs et la distance rapprochée entre elles et le Premier ministre.

L’attaque s’est produite moins d’un an après l’assassinat en juillet 2022 de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe lors d’un discours de campagne dans la ville de Nara, qui a entraîné le limogeage de hauts responsables de la police nationale et locale pour manque de sécurité. L’Agence nationale de la police a également élaboré des plans pour améliorer la protection des dignitaires.

« Nous prenons au sérieux le fait que cette affaire s’est produite moins d’un an après (l’assassinat d’Abe), et c’est pourquoi nous avons compilé ce rapport », a déclaré le chef de l’Agence nationale de police, Yasuhiro Tsuyuki.

Le rapport indique qu’aucune mesure efficace n’était en place pour détecter et empêcher quiconque possédant des armes d’approcher le Premier ministre.

La coopérative de pêche locale avait indiqué à la police que le public serait limité à ses membres et à leurs familles. Le personnel de la coopérative a été chargé de vérifier les participants en regardant leur visage, mais n’a pas reconnu Kimura comme un étranger.

Le rapport a exhorté les organisateurs de rassemblements électoraux à utiliser des détecteurs de métaux et des contrôles de bagages, et à tenir des discours de dirigeants politiques et d’autres dignitaires à l’intérieur. Il a déclaré que des policiers expérimentés devraient être déployés pour détecter plus efficacement les actions suspectes.

Alors que les membres du public prenaient des photos de Kishida avec leurs smartphones, le personnel de sécurité n’a pas repéré l’attaquant allumant sa première bombe artisanale et la lançant sur Kishida, selon le rapport.

L’attaque n’a été remarquée que lorsqu’un pêcheur l’a vu tenter de lancer une deuxième bombe et l’a arrêté par derrière, a-t-il ajouté.

Mari Yamaguchi, Associated Press