La police jamaïcaine inculpe un tueur en série présumé pour quatre chefs d’accusation de meurtre

La police jamaïcaine a inculpé de meurtre un homme qu’elle soupçonne d’être un tueur en série impliqué dans la mort d’au moins quatre personnes.

L’homme de 25 ans de Montego Bay est accusé d’avoir poignardé mortellement au moins deux hommes sans abri, une femme plus âgée et un jeune homme en juillet et août, a indiqué dimanche la police dans un communiqué.

Toutes les victimes ont été retrouvées poignardées dans la paroisse de St. James, où se trouve la destination touristique populaire de Montego Bay.

L’enquête est en cours.