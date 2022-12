La police italienne utilise une Lamborghini gonflée pour livrer des reins aux greffés

La police d’État italienne a utilisé une Lamborghini spéciale pour précipiter la livraison de deux reins à des patients transplantés à des centaines de kilomètres l’un de l’autre.

La Polizia di Stato a partagé mardi des images d’une Lamborghini Huracán chargée d’organes. La voiture de sport de luxe était équipée d’un compartiment unique pour la glacière médicale qui transportait les organes.

« Voyager sur l’autoroute pour offrir le plus beau cadeau de Noël : la vie », a écrit la Polizia di Stato sur Facebook, selon une traduction en anglais. “Grâce au Père Noël spécial de la police d’État, deux personnes ont reçu un rein.”

La police a transporté les organes de Padoue, dans le nord-est de l’Italie, vers les hôpitaux de Modène puis de Rome, selon The Guardian. La distance de Padoue à Modène est d’environ 105 milles, et Modène à Rome est un autre voyage de 250 milles.

UN HOMME TUE 3 ET BLESSE D’AUTRES LORS D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CONDO À ROME

PARIS LE TIR TUE 3, INURE LES AUTRES PENDANT LA SAISON DE SHOPPING DE NOËL OCCUPÉE

La Lamborghini Huracán utilisée pour la livraison est une modèle spécial offert à la patrouille routière italienne en 2017. Le véhicule a été affecté à la patrouille routière de Bologne et est utilisé à la fois pour les opérations de police normales et le transport urgent de sang et d’organes, selon un communiqué de presse de Lamborghini. Un autre Huracán est utilisé par Highway Patrol à Rome depuis 2015.

NIGEL FARAGE DIT QUE LA “MALADIE DE L’ÉVEIL” DE L’AMÉRIQUE SE PROPAGE AU ROYAUME-UNI, LA GRANDE-BRETAGNE N’AIME PAS “BEAUCOUP” LES ALLIÉS BRITANNIQUES

“Comme pour le modèle standard, la Huracán Polizia est équipée d’un V10 atmosphérique qui produit 610 CV, ainsi que d’une transmission intégrale et d’un châssis hybride en aluminium et fibre de carbone. Ces caractéristiques exceptionnelles garantissent des performances extrêmes et une stabilité maximale. , même à des vitesses très élevées », selon le constructeur italien.

“L’habitacle du Huracán Polizia a été doté des dernières avancées en matière de haute technologie. Le véhicule est équipé d’un système embarqué composé d’une tablette complétée par un ordinateur, un équipement d’enregistrement et une caméra vidéo. Ces systèmes sont utilisés pour documenter opérations de police sur la route”, indique le communiqué de presse.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fin 2020, la police italienne a utilisé un modèle Huracán pour transporter un rein sur plus de 300 miles en environ deux heures, hurlant sur l’autoroute à une moyenne de 145 mph, d’après The Drive.