La police italienne défend l’arrêt du milieu de terrain de l’AC Milan sous la menace d’une arme

La police de Milan s’est défendue face à des images montrant Tiemoue Bakayoko fouillée sous la menace d’une arme, affirmant que la fouille était nécessaire compte tenu de la situation dangereuse qui se déroulait à l’époque.

L’incident impliquant le milieu de terrain de l’AC Milan, prêté par Chelsea, s’est produit il y a deux semaines, mais une vidéo de celui-ci est devenue virale lundi après avoir été publiée sur Twitter.

L’AC Milan a déclaré lundi que la perquisition avait eu lieu après une fusillade dans les environs à ce moment-là, la police ayant publié une déclaration à Reuters pour expliquer ses actions.

“Il convient de noter que la perquisition s’est déroulée dans un contexte opérationnel qui a justifié l’adoption des mesures de sécurité les plus élevées”, indique le communiqué.

“Egalement en fonction de l’autoprotection, et [it] s’est déroulée d’une manière absolument cohérente avec le type d’alarme en cours.

“Une fois la personne identifiée et [it had been] établi qu’il n’était pas impliqué, le service a repris sans aucune sorte de remarque de la part de l’intéressé.”

Bakayoko, 27 ans, a rejoint Milan avec un prêt de deux ans l’été dernier, après avoir également passé la campagne 2018-19 à San Siro.

Il a fait 14 apparitions en Serie A la saison dernière alors que Milan remportait son premier titre de champion en 11 ans.